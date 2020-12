Kikinda u projektu smart siti

Smart siti odnosno koncept pametnih gradova osmišljen je da umnogome poboljša kvalitet života građana. Grad Kikinda je u prvoj fazi njegove realizacije i postoji veliki broj projekata među kojima je i video nadzor koji obuhvata kako učesnike u saobraćaju tako i javne objekte i površine.

-Prema projektu na teritoriji grada video nadzor postavljen je na pet raskrsnica, a na jednoj postoji i radar čiji je posao da snimi prosečnu brzinu vozila. Na preostale četiri raskrsnice kamere će beležiti prolazak kroz crveno svetlo. Osim pomenutog imamo i opšti video nadzor na još tri semafora, dok je na teritoriji grada ukupno postavljeno stotinu kamera. Te kamere nalaze se na Gradskom trgu, Starom jezeru, pokrivaju Gradsku kuću, Narodni muzej, parking i ostale javne objekte. Kamere su postavljene u prethodne dve godine, a naša očekivanja su da će se projekat završiti do kraja tako da ćemo moći da obavimo primopredaju između grada i Policijske uprave. Nadamo se i da će kompletna infrastruktura početi sa radom 2021. godine – istakao je Miroslav Dučić, član Gradskog veća.

Građani će, napominje naš sagovornik, biti obaveštni o tome kada će kamere na raskrsnicama biti u funkciji i koliko će trajati probni period. Projekat je počeo pre dve godine i do sada je u njega uloženo 70 miliona dinara. Savet za bezbednost saobraćaja za narednu godinu opredelio je pet miliona dinara za ovaj projekat i to za infrastrukturne radove. Monitoring soba gde se u realnom vremenu prate kamere postoji u Policijskoj upravi tako da će postojati 24-satni nadzor kao bi policija reagovala ukoliko se za to ukaže potreba. U planu grada je da se postavi i pet usporivača saobraćaja, kao i jedan semafor.

Savet za bezbednost saobraćaja usvojio je i izveštaj o bezbednost na putevima u prošloj godini. U 2019. godini na putevima u Kikindi dogodile su 194 saobraćajne nezgode.U tim nezgodama tri osobe su poginule. Povređena je 151 osoba. U gradu ima nekoliko kritičnih tački i to u ulici Svetosavska i ugao ulica Stevana Sremca i Miloša Velikog. Stoga je plan da se na ovoj raskrsnici u narednoj godini postavi semafor.