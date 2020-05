Kikinda izlazi iz vanrednog stanja, mere zaštite ostaju na snazi

Nakon bezmalo dva meseca Srbija, kao i Kikinda izlaze iz vanrednog stanja. Period za nama nikome nije bio lak, a do kraja nedelje nastaviće se sa popuštanjem mera, istakao je gradonačelnik i komandant Štaba za vanredsne situacije Pavle Markov.

-Otvaraju se restorani, kafići i parkovi. Do kraja nedelje biće otvorena i dečija igrališta. Polako se vraćamo normalnom životu. Do kraja nedelje sublimiraćemo sve što je urađeno od uvođenja vanrednog stanja na teritoriji grada, kakav uticaj je korona virus imao na našu sredinu i šta nam je činiti u narodnom periodu. Analiziraćemo sve i viditi šta je to što smo dobro uradili, a gde smo eventulano grešili – istakao je Pavle Markov.

Prvi čovek grada napomenuo je da je odgovornost sada na svakom pojedincu.

-Stekli smo dovoljno znanja u prethodnom periodu tako da se nadam da su građani svesni da i dalje postoji opasnost od ove bolesti. Tu prevenstveno mislim na najstarije sugrađane koji treba da izađu iz izolacije, ali da prilagode život trenutnoj situaciji – dodao je Markov.

Kol centar gradske uprave u okviru kog su sugrađani stariji od 65 godina mogli da zatraže pomoć biće u funkciji do kraja nedelje. Dezinfekcija ulica i objekata takođe će se obavljati do kraja nedelje. U skladu sa situacijom gradski budžet pretpreće neke izmene.U toku je uređenje i dezinfekcija Velikog parka i Starog jezera kako bi se obezbedili uslovi za bezbedni boravak na omiljenim šetalištima.