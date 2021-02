Kikinda i ovog proleća u akciji “Posadi svoj hlad”

Nacionalna incijativa “Posadi svoj hlad” koja je realizovana prvi put tokom jeseni, biće nastavljena i na proleće. Kikinđani su glasanjem izdejstvovali da besplatne sadnice ponovo budu podeljenje i u našem gradu.

Kikinda se nalazi na spisku gradova koji će u okviru nacionalne kampanje “Posadi svoj hlad” biti ozelenjen besplatnim sadnicama. Akciju na nivou Srbije organizuje “Zeleni razvojni centar” a sadnja, odnosno podela sadnica građanima, počeće marta.

– Na području Kikinde mi imamo veliko interesovanje građana kao i u celoj oblasti Severnog Banata ili Banata generalno, i očekujemo da se to interesovanje poveća. Svima je izuzetno važno da naše ubrane i ruralne sredine budu ozelenjene sa što većih brojem stabala jer je to nešto što nam olakšava život. Mi smo svi suočeni sa enormnim zagađenjima koja se kod nas javljaju a veliki deo toga potiče zbog toga što u našim gradovima nema dovoljno zelenila koje bi zaustavilo zagađujuće čestice. Mi očekujemo da će se građani, lokalna samouprava i posebno ističem, lokalne firme, društveno odgovorne kompanije i svi kojima je stalo do zdravog života u Kikindi odazvati i uključiti u ovu našu prolećnu i generalno u akciju “Posadi svoj hlad” koja će trajati u narednih deset godina, kaže Dušan Jakovljević iz Nevladine organizacije “Zeleni razvojni centar” , pokretača kampanje “Posadi svoj hlad”.

Akcija “Posadi svoj hlad” već je realizovana jesenas kada je u Kikindi zahvaljujući ovoj organizaciji i dobroj saradnji sa lokalnom samoupravom i Kancelarijom za mlade, građanima podeljeno 300 sadnica belog jasena.

– Mi imamo jedno zaista lepo iskustvo u tome i očekujemo da se građani i sada u velikom broju odazovu. U ovoj godini daćemo veći značaj sadnji u školama, radu sa mladima i ono što bih voleo posebno da naglasim da ćemo imati saradnju i sa lokalnim kompanijama, dodaje Jakovljević.

Rodila se i nova ideja a to je donacija stanica za merenje kvaliteta vazduha.

– Nakon više nego uspešne jesenje sadnje koja moram da se pohvalim bila veoma dobro pripremljena i u pogledu organizacije, i u pogledu preciznih budžeta, i podržan od međunarodnih institucija i nekoliko velikih društveno odgovornih kompanija, mi smo na krilima tog vetra ispitali javno mnjenje koliko žele da zaista imaju zelenih površina u svom gradu i rezultati su fantastični. Iako smo mi postavili prag na jedan posto, u mnogim gradovima je taj procenat prelazio i 50 posto. Tako je bilo i u Kikindi. Onda smo mi rešili da idemo korak napred i pored ove akcije koja će se naravno nastaviti, pokrenuli još jedan projekat koji se zove “Zeleni grad”. On obuhvata podelu besplatnih mernih stanica za kvalitet vazduha visokog kvaliteta koje će doprineti otkrivanju pravaca zagađenja u realnom vremenu koje će moći da se prati putem originalne aplikacije a ujedno obuhvata i sadnju 10 posto u odnosu na broj stanovnika, objašnjava Jakovljević.

Prateći parametre stanica za merenje kvaliteta vazduha, nove zelene površine bile bi zasnovane na mestima gde su najpotrebnije a kako ističu u “Zelenom razvojnom centru” posebna pažnja bila bi na podizanju zelenih zidova oko industrijskih zona.

Svi zainteresovani građani akciju “Posadi svoj hlad” mogu da zaprate preko društvenih mreža i tako na vreme budu informisani o datumu i mestu podele prolećnih besplatnih sadnica ili na linku www.posadisvojhlad.rs