Kikinda i Novi Bečej na putu udružene promocije turizma

Da li će Kikinda i Novi Bečej, dva susedna mesta Banata, zajedničkom turističkom ponudom i nastupom ka domaćim i evropskim fondovima privući veći broj turista? Ovo je bilo glavno pitanje jučerašnjeg sastanka u gradskoj kući Kikinde kome su prisustvovali vodeći ljudi našeg grada i Novog Bečeja.

Rezultate susreta mogli bi da vidimo ukoro, jer se već krajem godine očekuje završetak radova na rekonstrukciji dvorca “Heterlend” u Bočaru koji će deci pružati različite sadržaje.

Ideja je lansirana. Novi Bečej i Kikinda od sada će udruženo turistima cele Srbije pa i inostranstva ponuditi najbolje što imaju. A taj spisak nije kratak. Tu su manifestacije, gastronomija, sportski kapaciteti, istorija i na prvom mestu ljudi. Inicijativa je potekla od Novobečejaca a Kikinđani su je rado prihvatili. Prvi koraci ka saradnji uspostavljeni su na sastanku u gradskoj kući Kikinde kome su prisustvovali predsednik Opštine Novi Bečej Saša Maksimović, šef kabineta predsednika ove opštine inače naš sugrađanin Oto Kišmarton, poslanik Milenko Jovanov i domaćin gradonačenik Kikinde Nikola Lukač. Prvo do fondova pa do realizacije ideja, a to su pre svega zajednički projekti u oblasti turizma.

– Imamo zajedničkih nerešenih pitanja kao što je put koji vodi od Kikinde do Novog Bečeja, pored naseljenih mesta Bočar, Iđoš, Padej. Jedna brlja koju su nam ostavili još 2012.godine. Imamo dosta zajedničkih tema i mogućnost je zaista odlična, nastupa Grada Kikinde i Opštine Novi Bečej zajedničkim projektima. Jedna divna stvar je dvorac Heterlend u Bočaru koji će do kraja godine biti završen. Tu se pokazuje mogućnost i Opštine Novi Bečej u razvitku turizma i Grada Kikinde u narednom periodu, Bočar je čak i bliži Vama nego nama. Sigurno da u svakom trenutku preko 100 posetilaca može da primi. Novi Bečej nema dovoljno sadržaja da popuni tri dana toj deci ali zato ima Grad Kikinda i zajedničkim nastupom sigurno da možemo, ne samo u tom projektu nego u svim ostalim projektima, mnogo više uraditi za građane, nego što smo mogli do sad. Kada imate nastup svakog pojedinačno, znate i sami, mi smo ustvari konkurencija, a zašto bi bili konkurencija kada smo prve komšije, kad možemo da nastupamo zajedno, kao tim, kaže Saša Maksimović, predsednik opštine Novi Bečej.

Iako su Kikinđani česti gosti Novog Bečeja, i obrnuto, ni samo lokalno stanovništvo ovih mesta nije dovoljno upoznato sa turističkim potencijalima susednih naselja. Saradnja bi mogla da pruži rezultate i u oblasti promocije turističke ponude a zajedničkim nastupom kod fondova i sama vrednost projekata bila bi značajnija.

– Naravno blizina Novog Bečeja, posebno Novog Miloševa i Bočara, delegira ove teme da zajednički konkurišemo kako u inoistranim fondovima tako i u domaćim. Naravno jedna od tema je turistička ponuda, fantastične manifestacije koje se održavaju u Novom Bečeju, a koje jesu razlog za okupljanje velikog broja posetilaca, a takođe i izuzetno značajne i važne manofestacije koje su u gradu Kikindi, takođe mogu biti teme za saradnju i posetu posetilaca Novog Bečeja da dođu i u Kikindu, i posetioci Kikinde da posete Novi Bečej. Naravno, mnogo je muzeja, mnogo je turističkih sadržaja gde bi mogli da izađemo zajedno za eventualne ekskurzije, razmenu dece, kako za region tako i za gradove koji su nam bliži na teritoriji Republike Srbije a možda i iz inostranstva, kaže Nikola Lukač, gradonačelnik Kikinde.

Prvi korak je napravljen a to je pre svega dobra volja sa obe strane, dodaje Lukač a ono što sledi je formiranje timova koji će raditi na daljim koracima saradnje.