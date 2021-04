“Kikinda dance open”, takmičenje u modernom plesu 15.maja

Sportsko plesno udruženje “Dance and soul” planira da 15.maja održi takmičenje “Kikinda dance open” u savremenom plesu. Svi zainteresovani mogu da se prijave do 5.maja.

Takmičenje “Kikinda dance open” planirano za 15.maj, plesna grupa “Dance and soul” organizuje u saradnji sa zrenjaninskom grupom “Dance now”. Iako sve prvenstveno zavisi od epidemiološke situacije, planovi moraju da postoje, a kada je ovo takmičenje u pitanju, plan je da okupi što više učesnika i u Kikindu unese živost i vedrinu.

– Pozvaćemo klubove iz cele Srbije da nam dođu, verovatno će mnogo bolji odziv biti klubova iz Vojvodine. Protekle godine smo zbog korone baš slabo radili pa želimo da ovim takmičenjem napravimo deci zanimljivo, da ih afirmišemo i omogućimo takmičenje. Više nismo radili nego što smo radili. Ne odustajemo od ideja pa sad videćemo šta će biti moguće realizovati zbog poznate situacije. Kategorije su za decu od 5 pa do 25 godina. Igraju se savremeni plesovi svih vrsta. Ako u Kikindi neko želi da se prijavi a nije član grupe već pojedinac, može se prijaviti preko nas. Prijave traju do 5.maja a prijavljuje se preko naše Facebook i Instragram stranice, kaže Mirna Krnić, iz Udruženja sprotskog plesa “Dance and soul”.

“Kikinda dance open” je takmičarskog karaktera, a o najboljima će odlučivati sudije i stručni žiri. Prijave su počele da pristižu i izvesno je da ćemo imati goste iz Pančeva, Sente i drugih gradova i opština Vojvodine. Iz “Dance and soul-a” ovom prilikom a zbog velikih izdataka takmičenja, pozvali su sponzore da ih podrže.

– Pošto smo mi mala organizacija želeli bismo da pozovemo sponzore da nam pomognu novčano ili na drugi način. Javilo nam se već 8,9 sponzora i presrećni smo zbog toga jer to pokazuje da ćemo uspeti da realizujemo takmičenje. Jedino je pitanje mera, kakve će biti tog dana, odnosno te nedelje. Znak pitanja je da li će biti prisustva publike ali i ako ne bude moguće, publika će ih već videti kad sve ovo prođe a za sad je bitno da deca uspeju da nastupe i da bude moguće da se okupimo, dodaje Krnić.

Takmičenje će biti održano u dvorani Sprotskog centra “Jezero”, 15.maja sa početkom u 10 časova. Biće prikazani razni stilovi modernog plesa što naravno zavisi od prijava, a naša sagovornica ističe da takmičenja u plesu ovog obima u Kikindi nije nikada održano.

–Ja ne znam da je u Kikindi uopšte bilo takmićenja u plesu. Ja sam se kao mala bavila modernim plesom ali smo uvek išli u Kanjižu. Mislim da se u Kikindi ovako nešto nije desilo i ponosna sam što će biti održano a nadam se i narednih godina, zaključuje Krnić.

Ovo Udruženje sportskog plesa koje okuplja više od 100 članova, iza sebe ima uspešnu organizaciju “Ki dance fest-a” humanitarnog karaktera a prikupljena sredstva bila su namenjena potrebama dečijeg dispanzera. Iako je drugi “Ki dance fest” trebalo da bude održan decembra pa je zbog epidemiološke situacije odložen, očekivanje organizatora je da će biti održan tokom juna.