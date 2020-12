Kapitalna ulaganja u važne objekte u Kikindi

Nakon četiri godine koliko je bio direktor Gerontološkog centra Svetislav Vukmirica od prošlog četvrtka nalazi se na mestu pomoćnika gradonačelnika za razvoj grada. U njegovoj nadležnosti biće razvojni i investicioni projekti.Naš sagovornik ističe da je u protekla dva meseca bio uključen u razgovore i pregovore vezane za potpisivanje ugovora i izgradnju fabrike vode. Ugovor bi trebao da bude potpisan do kraja godine.

-Planirano je da se ugovor potpiše početkom ovog meseca, međutim zbog trenutne situacije sa virusom korona taj postupak je odložen tako da očekujem da će on biti uepšeno završen do kraja meseca. Po potpisivanju ugovora počeće i njegova realizacija. Prema ugovoru rok za izgradnju fabrike vode je 828 dana, tako da bi Kikinda trebalo da dobije fabriku vode u narednih 2,5 do tri godine. Vrednost projekta je 9,5 miliona evra – rekao je Vukmirica.

U julu 2018. godine počela je izgradnja pijace u centru grada. Radovi obuhvataju izgradnju pratećih objekata i uređenje pijačnog prostora u tri faze, a u toku je finalna. Projektom je predviđena izgradnja zatvorene zelene pijace, zatvorene tržnice i robnog dela. Nova pijaca biće moderna i funkcionalna.Na zahtev izvođača radova produžen je rok za završetak za tri meseca tako da su očekivanja da se u martu ili aprilu ova investicija privede kraju.

U toku je i prva faza sveobuhvatne rekonstrukcije Opšte bolnice u Kikindi. Finansijer je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije.

-Javna nabavka je raspisana i očekujemo da se do kraja godine potpiše ugovor sa budućim izvođačem radova . Vrednost prve faze je 280 miliona dinara i odnosi se na objekte u takozvanom starom delu Bolnice odnosno na Infektivno odeljenje, Fizijatriju, Dečije odeljenje – napominje Svetislav Vukmirica.

Prošle godine završena je investicija rekonstrukcije i nadogradnje Novog doma Gerontološkog centra u ulici Generala Drapšina što je takođe podržala Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije, a slično ulaganje neophodno je i u Starom domu u ulici Braće Sredojev.Predviđeno je da se sruše postojeći bungalovi i da se izgradi nova zgrada na dva sprata kapaciteta 90 mesta što će biti 20 mesta više u odnosu na sadašnji broj. Gradska uprava konkurisala je i za sredstva za sanaciju Gimnazije „Dušan Vasiljev“. Radovi su vredni oko 400 miliona dinara, a u toku je izrada projektne dokumentacije.