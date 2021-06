Kandidat na izborima za MZ učestvovao u napadu na Vladičanski dvor

Dimitrije Nikolić, koji se kandidovao na izborima u Mesnoj zajednici Prva vojvođanska brigada, sumnjiči se da je jedan je od glavnih aktera prošlogodišnjeg napadu na Vladičanski dvor. Nikolić je na vrhuncu harange, koju su pojedini mediji vodili protiv Srpske pravoslavne crkve, pod okriljem noći, sa još nekoliko osoba upao na gradiliše i u dvorište Vladičanskog dvora. Napad se dogodio u noći između 8. i 9. oktobra. A intervenisala je i policija.

Građani u MZ Prva vojvođanska brigada šokirani su činjenicom da među kandidatima ima i osoba koje se kriju iza navodne konceptualne politike a koje su učestvovale u napadima na Srpsku pravoslavnu crkvu.

– Kakva je to konceptualna politika? Napadati verske objekte. To je skaredno. Novi Sad je multikulturalna i multikonfensionalna zajednica. Da li to znači da bi sutra napadali i Sinagogu? Ili Katedralu? Ili su samo ograničeni na objekte Srpske pravosavne crkve. Je li to njihov program za mesne zajednice? – pita se jedna Novosađanka koja živi u centru grada.