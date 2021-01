Kako se radi na Badnji dan i Božić

Kovid ambulante u Svetosavskoj 53 i na Mikronaselju tokom božićnih praznika radiće po ustaljenom radnom vremenu od 7 do 20 sati. Na Badnji dan rade sve ambulante Doma zdravlja od 7 do 17 sati, a na Božić dežura ambulanta u Svetosavskoj 53 i radno vreme je od 7 do 20 časova. Sutra Dečiji dispanzer radi od 7 do 17 sati, a na Božić od 9 do 17 časova. Tokom praznika apoteka u Bloku GA4 biće otvorena non stop.

I radno vreme maloprodajnih objekata biće izmenjeno. Sve prodavnice „Univerexporta“ 6. januara otvorene su do 18 sati, a četvrtak je neradni dan. Objekti Idee sutra su otvoreni od 7 do 18 sati, dok je 7. januar neradni. „Maxi“ će 6. januara raditi od 7 sati i 30 minuta do 18 časova, a na prvi dan Božića biće zatvoren za potrošače. Radno vreme „Lidla“ na Badnji dan je od 8 do 18 sati, dok je 7. januar neradni dan.

Na Autobuskoj stanici sutra važi redovan red vožnje, dok će 7. januara autobusi saobraćati i u prigradskom i u međugradskom saobraćaju po prazničnom redu vožnje.

Iz Kompanije FCC obaveštavaju korisnike da će komunalni otpad sutra, 6. januara, odnositi po redovnom raspredu, dok je 7. januar neradni dan. Parking se neće naplaćivati na Božić.