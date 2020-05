Kafići “stidljivo” startovali sa radom

Nove mere još uvek zbunjuju vlasnike ugostiteljskih objekata. Od danas su pojedini lokali otvoreni, dok deo još uvek odlučuje o tome kada će početi sa radom.

Ispijanje kafe u kafićima deo je našeg mentaliteta i mnogi od nas jedva su dočekali dan kada će se u omiljenim lokalima vratiti ovoj, pre svega, normalnoj životnoj navici.

– Nekako smo izdržali, evo pojavili smo se premijerno danas ovde, uživamo u ovoj kafi i dalje na radne zadatke, podelio je sa našom TV ekipom svoje zadovoljstvo gost “Ujnine kujne”.

Upravo u bašti ovog lokala u Svetosavskoj ulici zatekli smo velik broj gostiju. Sa radom su počeli jutros i imaju pune ruke posla.

– Kao što vidite, posle određenog vremena gosti su se zaželeli našeg lokala. Vidite da se pridržavaju svi određenog rastojanja od metar, poštujemo mere zaštite, nosimo maske i rukavice, dezinfekciona sredstva smo obezbedili i radimo po planu, kaže Vuk Mladenović iz “Ujnine kujne”.

Nije u svim lokalima ovakva slika. Deo ugostitelja još razmišlja o datumu otvaranja. Problemi koje vlasnici kafića i restorana uglavnom navode su ekonomske prirode.

– Mi ugostitelji smo dugo čekali ovaj trenutak da počnemo da radimo jer su gubici kod svih ugostitelja jako veliki. Cilj mi je bio da zadržim radnu snagu jer je radna snaga u ugostiteljstvu jako deficitarna i zato smo radili ketering i dostavu ali ni to se nije isplatilo. Kažem, čekali smo ovaj trenutak ali nismo oduševljeni ovim merama, dosta su restriktivne i ponekad se čini da je gotovo nemoguće ispuniti ih. Mi ćemo sa baštom početi da radimo tek od četvrtka najverovatnije, ali kad ćemo u lokalu ne znam, videćemo kako će se stvari odvijati jer ovo ne služi ničemu. Treba da shvatite, da bi jedan restoran kao naš počeo da radi, mi treba da uključimo kafemat, frižidere, točilice, mnogo električnih potrošača za nekoliko gostiju koji će doći i popiti kafu. Nije isplativo. Mi živimo ipak od ljudi koji će doći da ručaju, doručkuju, na picu. Još se nisu stekli očito uslovi za to. Prilagođavaćemo se polako. Cilj je bio da podmirimo radnu snagu I energiju, iskren je Dragan Grbić, menadžer Picerije Slap.

Policijski čas još nije ukinut, a poznato je da najveći broj posetilaca, ugostitelji inače imaju u baš u večernjim satima. Ipak i ova mera uskoro će biti ukinuta ali ostaje pitanje koliko će to uticati na vraćanje u normalne životne tokove.