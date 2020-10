Jovanov u Narodnoj skupštini: Unutar tajkunskog klana Đilasa i Jeremića došlo do borbe za prevlast

Skupština Srbije počela je danas raspravu o Predlogu zakona o ministarstvima, čime se stvaraju uslovi za formiranje nove Vlade Srbije sledeće sedmice. Mandatarka Ana Brnabić, prema najavi, svoj kabinet i ekspoze u parlamentu treba da predstavi u sredu, 28. oktobra, a sastav nove vlade biće poznat posle sutrašnje sednice Predsedništva SNS. U okviru konstituisanja parlamenta, nakon izbora Ivice Dačića za predsednika najvišeg zakonodavnog tela, formirano i 18 skupštinskih odbora. Potpredsednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov, član je Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

U protekle četiri godine Jovanov je bio šef poslaničke grupe u vojvođanskoj skupštini, a na republičkoj izbornoj listi “Aleksandar Vučić- Za našu decu” bio je na visokom, 22. mestu. Jedini je Kikinđanin u Narodnoj skupštini.

– Ako je nekakva zamerka SNS što je masovna politička stranka, odmah da vam kažem da nikada nećemo postati tajkunska stranka i nikada SNS neće finansirati tajkuni. Nikada. Ima ovih tajkunskih stranaka i evo vidite, kadrovskih, probranih, lažne elite koja danas objavi u svojim novinama kako naprednjaci dogovaraju i otimaju državnu zemlju u Bačkoj, Sremu i Baranji. Ne znam da li ti ljudi znaju gde se Baranja nalazi, znam da je Baranja 1918. godine proglasila priključenje Kraljevini Srbiji. Na moju veliku žalost, posle 1945. godine neki ljudi su crtali granice drugačije, pa je ta Baranja ostala u Hrvatskoj i sad mi nije jasno kako elita to misli da objasni. U svakom slučaju, za izgled parlamenta isključivo je odgovoran narod u Srbiji. Tako je bilo i tako će biti. Niko drugi, ni stranci, ni tajkuni, ni bilo ko treći. Isključivo i jedino narod- poručio je Jovanov.

– Mi ne možemo da budemo odgovorni zbog toga što je unutar tajkunskog klana Đilasa i Jeremića došlo do borbe za prevlast, došlo do borbe za to ko će da bude šef te organizovane grupe, pa pošto nisu mogli drugačije da razreše tu bitku, oni su rešili da ne izađu na izbore i tako sve druge uključivši i onog što priča sa kamenom, nateraju da ostanu bez sredstava za finansiranje i da za svaku stvar koja im treba i sa ispruženom rukom dolaze kod njih da im oni udele neki dinar, da im oni udele neki evro za neki račun, za neku akciju, za ono ili za ovo- rekao je Jovanov u obraćanju u Narodnoj skupštini.