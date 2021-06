Jovanov: Jako mi je stalo, kao i celoj Kikindi da “Toza Marković” nastavi da radi. Dobro što je oteran prethodni menadžment

Da kikindski proizvođač crepa i keramičkih pločica “Toza Marković” uspešno prebrodi ovu situaciju, nastavi sa radom i da se sačuvaju radna mesta u toj kompaniji koja je bila i biće ponos Kikinde, jasna je i nedvosmislena poruka koju je narodni poslanik Milenko Jovanov poslao u svom obraćanju u Skupštini Srbije.



–Verovatno ste vi gospođo Popović, donekle nadležni za temu fabrike “Toza Marković”, mislim da ni ministarka energetike i potpredsednica Vlade, ne bi bila u potpunosti nadležna i pitanje je koliko bi bila nadležna ministarka privrede, ali recimo da bi ministar policije bio i te kako nadležan. Ono što se događalo u fabrici je blago rečeno užas i ja sam zahvalan menadžmentu “Srbijagasa” što je oterao menadžment koji je pre toga sam i postavio. Ovo pre svega govorim zbog brige o 550 radnika koji rade u toj fabrici, i to su ljudi koji rade teške fizičke poslove, koji ne zarađuju basnoslovno velike plate. Jako mi je stalo kao i celom gradu, a o Kikindi govorim, da ova fabrika nastavi da funkcioniše, da nastavi da radi.

Ne smatram sebe preterano pametnim, ali ne znam koliko da sam glup, i dalje ne bih mogao da shvatim kako može fabrika koja svoju sirovinu uzima na 500 metara od peći koju peče tu istu sirovinu, a sirovina je glina, da napravi dug samo za gas od 8,5 miliona evra, da li je tako gospodine Bajatoviću?

Ta fabrika, da budem potpuno iskren, nije u sjajnoj situaciji, još od njene privatizacije kada su upravo radnici prodavali akcije na berzi, zbog neke male razlike u ceni, izabrali su investitora koji je to zadužio do svakog kvadratnog centimetra, ali posle toga, umesto oporavka i umesto ekspanzije koja je bila najavljena, mi smo došli do toga da je fabrika u teškoj situaciji, da se radnici brinu za svoja radna mesta. Zato kažem da bi bilo interesantno i vi, ali i gospodin Vulin da se pozabavi time šta se događalo u fabrici „Toza Marković“ u Kikindi, istakao je Jovanov.

On je izrazio uverenje da će većinski vlasnik „Srbijagas“ pomoći kao i do sada. Istakao je da treba biti oprezan prilikom neke buduće privatizacije fabrike.

Veoma je važno da ta fabrika nastavi da radi, jer Kikinda nema fabriku koja je u ovom trenutku spremna da prihvati 550 ljudi koji ostanu bez posla. Nadam se i verujem da će „Srbijagas“, kao i do sada, pomoći toj fabrici da nastavi da funkcioniše i žao mi je što ovaj potez koji je sada povučen nije povučen ranije, jer mislim da bismo neke stvari izbegli i da bismo neke stvari predupredili. S druge strane, znam da je donet Akcioni plan za privatizaciju i ove kompanije, između ostalih, i ja jedino na šta mogu da apelujem i da molim jeste da onaj ko sutra bude bio zainteresovan ili pozvan da učestvuje u privatizaciji te kompanije ili da kupi tu kompaniju bude neko ko je iz branše. Dosta je bilo onih koji pre podne prodaju peciva u pekari ili džins na pijaci, a popodne kupuju fabrike koje su građani i radnici stvarali desetinama godina. Te trange-frange, tašna-mašna firme su nam i dokusurile ekonomiju. Dakle, da dođe neko ko je iz branše, ko će da razvija dalje tu kompaniju, a ta kompanija je bila, a nadam se da će i biti ponos Kikinde, zaključio je Jovanov.



Na dnevnom redu Narodne skupštine bili su zakoni koji se odnose na dalji razvoj gasifikacije u Srbiji. Narodni poslanik i potpredsednik SNS Milenko Jovanov takođe je ukazao na važnost cene tog energenta za građane. Konstatovao je da je JP „Srbijagas“ većinski vlasnik još jedne kikindske kompanije MSK, koja, kako je istakao, sada dobro funkcioniše zahvaljujući zalaganjima predsednik AV.