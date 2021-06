Jovanov: Hladnjača u Kikindi slika kako Đilas brine o poljoprivredi

Lider stranke Stranke slobode i pravde Dragan Đilas i njegova potpredsednica Marinika Tepić bili su u Kikindi sa željom da pričaju o poljoprivredi, planirajući da obiđu i poljoprivredno gazdinstvo. Zašto ne obiđu Đilasovo poljoprivredno dobro u Kikindi, da pokažu kako brinu o poljoprivredi, pita potpredsednik SNS Milenko Jovanov.

-Dragan Đilas je danas došao u Kikindi sa idejom da priča o poljoprivredi. Kažu da će da obiđe i neko poljoprivredno gazdinstvo što me veoma čudi budući da on ima svoje poljoprivredno gazdinstvo u Kikindi, to je ova ruševina iza mene. To je hladnjača koja se bar tako zove, ali nikada nije služila kao hladnjača. Plaćena je novcem građana Srbije, iz Razvojne banke Vojvodine, oko milion evra, a kasnije pošto Đilasov poslovni partner nije plaćao ni rate ni kamate prodata je za dug koji je otkupio baš Đilasov “Multikom” za oko 100.000 evra. 900.00o evra je nestalo u ovoj transakciji verovatno put Mauricijusa, Hong Konga ili negde drugde gde ima račune.

Zašto je Đilas danas imao potrebu da obiđe neko poljoprivredno gazdinstvo, što se ne pohvali ovim što je ostavio Kikinđanima, što ne pokaže kako se on zaista bavi poljoprivredom u Srbiji. Da građani Srbije imaju priliku da vide kako će izgledati škole, bolnice, kultura, sport, sve oblasti života, upravo kao ova hladnjača, ako Đilas ponovo bude odlučivao o tome kako će se novac građana Srbije upotrebljavati. Zato on ovde i nema Kikinđane da ga dočekaju, dočekao ga je njegov poslovni partner sa kojim je zajedno ojadio državu za 900.000 evra. To je podrška Dragana Đilasa i ljudi na koje on može da računa, a ne pošteni, vredni građani, poljoprivrednici, nego ljudi koju su zajedno sa njim muljali- ističe Jovanov.

Kako bi napravio hladnjaču za voće i povrće Zoran Milešević je od Razvojne banke Vojvodine 2009. godine uzeo kredit od 960.000 evra.Banci novac nije vratio. Pošto nije izmirivao obaveze, dug je zajedno sa kamatama i troškovima postupka narastao na čak 172 miliona dinara. Zbog toga je RBV 2018. godine odlučila da proda ovu hladnjaču, angažovan je javni izvršitelj i zakazana je licitacija. Tako je pre tri godine hladnjaču za svega 112.000 evra kupila firma Dragana Đilasa „Multikom grup“. Razvojna banka Vojvodine, inače državna banka koja je svojevremeno bila pod direktnom upravom vojvođanskog ogranka Demokratske stranke, oštećena je za najmanje 848.000 evra. Hladnjača nikada nije služila svojoj svrsi.