Jovanov: Đilas i Milešević doveli kriminalce Kikinđanima na vrata

Gost Dnevnika TV Kikinda bio je narodni poslanik i potpredsednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov.

Leci i grafiti uvredljive sadržine upućeni Jovanovu osvanuli su proteklih dana u Kikindi, kao deo kampanje Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa. Leci su u sredu uveče ubacivani u sandučiće u zgradama u Mikronaselju, da bi potom isto veče, kikindska policija privela grupu ljudi, među kojima su bila i dva muškarca iz Beograda, od ranije poznata policiji zbog sumnje da su izvršili niz krivičnih dela, izjavio je Jovanov gostujući na TV Kikinda.

-Stranka slobode i pravde, kada je Kikinda u pitanju su Zoran Milešević, Miki Panić i Željko Bodrožić, to je opšte poznata stvar. Ja ću vas podsetiti na kampanju 2012. godine koja se desila od strane istih ljudi. Tada su mog mrtvog oca iz groba vadili da bi se obračunavali sa mnom. Od tada ne postoji više ništa što može da me iznenadi. Bar što se mene konkretno tiče, ovaj letak mogu da nosim kao orden. Tamo ne piše da sam išta ukrao, obogatio se, da sam od najlepšeg hotela u Vojvodini napravio štenaru ili da sam uradio nešto protivzakonito. Njima se ne sviđa kako se ja bavim njihovim liderom Draganom Đilasom koji, kako sada vidimo, ima 50 računa širom sveta na kojima su milioni evra najverovatnije građana Srbije, koji su, umesto da su bili ulagani u puteve i infrastrukturu, završili na njegovim privatnim računima. Drago mi je da, uz svu želju da mi napakoste nisu mogli da kažu ništa što bi me suštinski kompromitovalo, pokazalo da sam nepošten ili lopov- ukazao je Jovanov i nastavio:

-Ovo je posledica ozbiljne medijske pripreme koja se pet godina vodi iz nedelje u nedelju, to su najodvratnije uvrede i klevete. Drago mi je da sam na suprotnoj strani od Bodrožića, Mileševića i Panića. Međutim, bitno je da građani Kikinde znaju, posebno građani Mikronaselja, da znaju koga su im Đilas i Milešević doveli u Kikindu. Četiri osobe su privedene u sredu uveče, tri iz Beograda i jedna iz Kikinde. Bodrožić piše, to je da se Jovanov navikava da nam dolaze pojačanja. Evo tih pojačanja; dve osobe su od ranije poznate policiji zbog sumnje da su izvršili teška krivična dela : 2008. razbojništvo, 2009.pokušaj ubistva, 2013. korišćenje opojnih droga, 2015. razbojništvo i iznuda, 2016. i 2017. teške krađe, 2018. razbojnička krađa i ugrožavanje javnog saobraćaja i jedna osuda za krađu na osam meseci kućnog zatvora. To su građani koje je Đilas poslao iz Beograda, a Milešević doveo u Kikindu. Ti ljudi su ulazili u zgrade u Mikronaselju, ubacivali letke potpisane od Đilasa i Mileševića. Kako izgleda “Narvik”, smrdljiva štenara u centru grada, tako isto bi oni ostavili od Kikinde i Srbije, što su i ostavili. Zašto nam dovode kriminalce? Ovo Kikinda nije zaslužila. To su isti ljudi koji su proteklih sedam godina vodili kampanju o “zlim Beograđanima”. Ovo su njihovi Beograđani, kriminalci. Bar da su ih odveli svojoj kući ili u hotel “Narvik” pa da se tamo šire i uživaju sa kerovima, ne, nego su ih doveli građanima u ulaze i zgrade. Neko je građanima Kikinde, posebno u Mikronaselje, u ulaze, uveo dva kriminalca. Šta da je neko izašao, neki stanar i pitao šta to radite, kako bi oni reagovali, okoreli kriminalci? Njih je policija privela, advokata im je doveo Zoran Milešević, za koga Željko Bodrožić kaže da nam se priviđa, čekao ih je ispred, tako da je to sve jasno. Ja sam političar i dužan sam da na svojim leđima nosim i negativnu kampanju. Ali ono što je problem, ovde su napadnuti građani Kikinde, jer kada neko ovakve kriminalce dovede u grad, to pokazuje i šta misle o njima. Za mene ovde je važno, da građani dobiju informaciju koga im je u Kikindu poslao Dragan Đilas i doveo Zoran Milešević, poručio je Jovanov.