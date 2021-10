Jovanov: Da razdvojimo žito od kukolja. Aleksandar Vučić je lider kojim se ponosimo

Potpredsednik Glavnog odbora Srpske napredne stranke Milenko Jovanov u gostovanju na Tanjug televiziji govorio je o pripremama za izbornu trku i zaključcima sednice Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

–Imali smo operativan sastanak, dogovor o daljoj pripremi stranačkog kongresa. Kao i uvek na sednicama Glavnog odbora slobodno se iznelo sve, bilo je različitih ideja,usvojili smo određene zaključke. Činjenica je da stranka želi da se u narednom periodu razdvoji žito od kukolja i da se odredimo oko dve politike, jedno je politika predsednika Aleksandra Vučića i slobodne Srbije, a druga svi oni koji smatraju da sa ambasadorima stranih zemlja treba da rade na promeni i politike i Vučića što bi bio strahovit korak unazad. Jedan od temeljnih rezultata politike Aleksandra Vučića je slobodna Srbija koja samostalno donosi odluke i moć građana Srbije da odlučuju. Ovo bi bilo vraćanje na period do 2012. godine kada su vrlo često tajkuni i strani ambasadori odlučivali, istakao je potpredsednik SNS Milenko Jovan gostujući na Tanjug TV.

–Podela u SNS-u niti je bilo niti ih očekujem, stranka je apsolutno jednoglasno i svim srcem uz predsednika Vučića, to se ne dovodi u pitanje. Da li postoje pojedinci koji neke svoje ambicije žele da ostvare na drugi način i smatraju da treba da dobiju više iako su mnogo toga dobili, verovatno nije za iznenaditi se, ali jesu možda neki potezi i sredstva kojima su se služili, to može biti pitanje.

Jovanov ističe da u stranci očekuju da predsednik Vučić prihvati kandidaturu za još jedan kandidat.

–Očekujemo da najbolji među nama, predsednik Vučić, prihvati kandidaturu za još jedan mandat predsednika Republike. Nadam se da ćemo ga snagom argumenata ubediti, mislim da je u punoj snazi, ubedljivo najiskusniji, a po godinama najmlađi političar u Evropi što ga čini jedinstvenom političkom figurom i mislim da nema potrebe da se stranka opredeljuje za bilo kog drugog kandidata. Posle sprovođenja projekta Srbija 2025 to faktički više neće biti ista zemlja kao pre dvadesetak godina.

Vučić je za nas lider kojim se ponosimo, ne vidimo da bi bilo ko mogao da dosegne taj nivo političke zrelosti, političke vizije, znanja i rezultata. Ljudi vide šta SNS radi i veruju svojim očima. To ne možete da minimalizujete tvitom– ukazuje Jovanov.

Demokratija apsolutno postoji u Srbiji

–U kom bi to drugom sistemu, osim demokratije , predsednikova porodica bila ovako maltretirana kao u Srbiji? U nedemokratskim sistemima opozicija je zabranjena ili je u zatvorima. Kod nas učestvuju u javnom životu, na okruglim stolovima, imaju svoje medije. Koji to politički stav bilo koje stranke nismo imali priliku za čujemo? Imaju svoje dve televizije, nedeljnike, dnevne novine u kojima od prve do poslednje strane tema bude Aleksandar Vučić. U jednom izdanju “Danasa” bio je čak i u sportu. To pokazuje apsolutnu posvećenost tome da Vučića tražite u svemu i tema vam je za svaku situaciju umesto da propagirate svoju politiku. Mislim da je to nenormalno- ocenio je Jovanov.