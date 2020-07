Još 12 osoba preminulo od koronavirusa

U protekla 24 sata u Srbiji je od korona virusa preminulo 12 osoba, novoobolelih je 279, a na respiratorima je 154 pacijenta, najviše od kada je potvrđen prvi slučaj korona virusa u Srbiji. Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić istakla je da će konferencije za medije Zdravstveno-kriznog štaba biti svakodnevne u 15 sati sa ciljem da se apleuje na građani da budu odgovorni i da se maksimalno pridržavaju svih preventivnih mera.

Ovo je ozbiljna i teška bolest. Svakodnevno se šalju respiratori bolnicama gde je to neophodno i to pokazuje ozbiljnost situacije. Ovo je borba svih nas i svakog pojedinca rekla je Brnabić i zamolila da se ljudi ne okupljaju jer je to direktan atak na zdravstveni sistem. Srbija ima dovoljno testova, respiratora, opreme,

Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne i tropske bolesti rekao je da se svakodnevno u svim ambulantama obavi ogroman broj pregleda.

Ne postoji lek koji pouzdano leči kovid, kao ni vakcina koja štiti od ove zaraze.Imunolog dr Srđan Janković dodao je da će od toga kao ćemo kolektivno sprovoditimere, zavisi i zdravlje svih nas. Na kolektivni imutitet ne treba računati, a samo mere prevencije su te koje mogu da zaštite.

U proteklom danu na virus korona testirano je 6.915 osoba, a za isti period hospitalizovano je 159 pacijenta.