Jedinstvene na svetu: Specijalističke studije skulpture u terakoti

Kada kažemo „Terra“, pomislimo na vajanje glinom, na skulpure, na muzej, atelje ili galeriju u centru našeg grada. Ono što je takođe od izuzetne važnosti kada je Centar za likovnu i primenjenu umetnost „Terra“ u pitanju je edukacija, obrazovanje i saradnja sa Akademijama umetnosti.

Važan segment rada o kome se možda i najmanje govori kada je u pitanju Centar za likovnu i primenjenu umetnost „Terra“ svakako je obrazovanje i prilika koja se pruža studentima da se direktno uključe u rad sa glinom ili da jedan fragment „Terre“ bude predmet inspiracije za njihova druga istraživanja.

O tome će se više govoriti u narednom periodu kada nas očekuju dve tribine, jedna na kojoj će biti predstavljen specijalistički rad naše sugrađanke „Od gline do terakote“ Sanje Radusin Smiljanić ali i samih specijalističkih studija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a potom će biti održana i prezentacija diplomskog rada mladog inženjera arhitekture Petra Mitrovića „Adaptacija muzejskog kompleksa TERRA u Kikindi“ .

– Već tri godine imamo sreću da imamo polaznike Specijalističkih akademskih studija Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ovo je treća generacija koju smo na ovaj način ispratili i u ovoj kalendarskoj godini radujemo se upisu novih studenata. Teorijski deo se dešava na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a praktični deo se dešava u Ateljeu koji se nalazi u ulici Danila Kosića BB. I u tom prostoru, tokom trajanja specijalističkih studija, studenti imaju priliku da koriste sve benefite koje taj Atelje nudi i iste koje svake godine učesnici Simpozijuma imaju priliku da okuse. Tako da je to jedna mogućnost da osete rad u tom materijalu i da imaju sve uslove koji su im potrebni, a koje kao takve nemaju ni na jednom drugom mestu. Kada govorimo o uslovima to su svakako peći različitih dimenzija, s akcentom na tu veliku peć visine 2,5 metra, prečnika metar i 40 koja je posebno rađena za „Terru“ te imaju priliku da se oprobaju i u monumentalnom formatu, koja je za njih posebno u toj fazi da kažem rada, veći izazov. Ovom prilikom, želela bih da pozovem sve sugrađane i sve zainteresovane da nam se pridruže 6.novembra sa početkom u 11 časova u Salonu Muzeja „Terra“. Naime, reč je o predavanju koje se zasniva na temu „Specijalističkih studija skulpture u terakoti“ i jedno predstavljanje priče o odbrani rada naše vajarke Sanje Radusin Smiljanić koja će ovom prilikom da podeli svoje iskustvo sa istih i da nam proširi vidike na temelju tumačenja same gline, na njeno interpretiranje i kako se to sve manifestovalo u njenom radu. Ono što podjednako spremamo u Centru za likovnu i primenjenu umetnost „Terra“ je predstavljanje još jednog u nizu diplomskih radova koji su odbranjeni a u svom fokusu se bave „Terrom“, to je rad mladog inženjera Petra Mitrovića čije predavanje, priča o njegovom diplomskom radu, putu i uopšte projektu koji je razvio planirano je da se održi 10.novembra, u sredu, sa početkom u 19 časova u Galeriji „Terra“, kaže za našu televiziju Verica Nemet, istoričar umetnosti i kustos Muzeja Terra. b

Specijalistički rad Sanje Radusin Smiljanić, inače rodom iz Novog Sada, a odnedavno naše sugrađanke, ocenjen je desetkom. Iako specijalističke studije traju dve godine, ona je svoj rad završila za godinu dana, a pre odbrane, čime se bavila u svom istraživanju, priliku je imala da vidi i kikindska publika na izložbi održanoj tokom juna upravo u salonu Muzeja „Terra“ na prostoru nekadašnje kasarne.

– Cilj ovog predavanja je naime bolje predstavljanje specijalističkih studija skulptura u terakoti. Želim da podelim to svoje iskustvo koje je svakako vezano za Centar za likovnu i primenjenu umetnost „Terra“ i za Kikindu jer naime polazište mog istraživanja je apsolutno vezano za ovo mesto i želim da podelim to sa svojim sugrađanima, ali više o programu specijalističkih studija govoriće direktor Centra za likovnu i primenjenu umetnost „Terra“ Slobodan Kojić, doći će nam profesori sa novosadske Akademije Mirjana Blagojev i Nikola Macura i u ovim razgovorima pridružiće nam se i kolega Lazar Marković koji takođe želi da podeli svoje iskustvo sa našim sugrađanima. Specijalističke studije koje sam završila svakako predstavljaju temelj za nastavak obrazovanja. Naime, sledeći stepenik jesu doktorske studije na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, pojasnila je Sanja Radusin Smiljanić, vajarka.

„Terra“ je pored saradnje sa Akademijom umetnosti u Novom Sadu na specijalističkim studijama, stalno mesto okupljanja i studenata osnovnih studija umetnosti sa beogradske i novosadske akademije a jedan od ciljeva rukovodilaca ovog centra umetnosti je da u bliskoj budućnosti pokrene sopstvenu obrazovnu insitutciju.