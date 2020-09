Jedan Covid pozitivan pacijent u kikindskoj bolnici, bez novoobolelih 14 dana

Svega jedan Covid pozitivan pacijent leči se u kikindskoj bolnici a očekuje se i njegovo skorašnje otpuštanje na dalje kućno lečenje. Dobra vest je i da već dve nedelje nemamo novootrkivenih u kikindskoj bolnici.

U Opštoj bolnici Kikinda jedan pacijent leči se od korone. U pitanju je 40.godišnjak koji je nastradao u saobraćajnoj nesreći da bi po hospitalizaciji otkriveno da je kovid pozitivan. Njegovo stanje je stabilno i očekivanja su da će biti otpušten narednih dana.

– Ono što je ohrabrujuće je da od prvoga ovoga meseca mi nemamo novohospitalizovanih, a od 2.septembra imali smo samo jedan slučaj otkriven pozitivni koji je otišao na kućno lečenje. Podvlačim, u bolnici. To važi i za dečije odeljenje, nemamo dece obolele od Covid-a mada je krenula škola. Nadam se da će tako i ostati. Broj pregledanih pacijenata u febrilnoj ambulanti u zadnjih nedelju dana se kreće od dva do devet. U infektivnoj ambulanti od 1 do 7 pacijenta se pregleda. Za sad je, što se tiče bolnice, stabilno stanje, kaže dr Mirko Stojisavljević, direktor Opšte bolnice Kikinda.

Za kikindsku bolnicu situacija u kojoj se nalaze, bez novoobolelih i sa jednim pacijentom na lečenju znači da se vraća u redovne tokove rada, uz maksimalnu opreznost.

– Jutros sam rekao hirurzima da počnu sa redovnim operacijama, znači nema stopiranja. Ono što sam govorio da se operišu samo tumori, samo hitna stanja, vraćanje kolostoma, ne, nego sve što treba da se operiše da se operiše dok je ovako zatišje, bar što se tiče kikindske bolnice. Vraćamo se na stari režim kao pre Covida. O no što ostaje jeste oprez i dalje, kao da je najgore stanje. Merenje temeperature, kad treba da se hospitalizuje pacijent, rađenje brzog testa preko seruma, ako je pozitivan, smešta se na treći sprat, radi se dalje bris i tu je na čekanju, ako je negativan vraća se na odeljenje na koje je upućen. Maksimalna opreznost bez obzira što je stanje ovakvo kakvo jeste, dodaje dr Stojisavljević.

Direktor bolnice apeluje na sve Kikinđane da se pridržavaju mera zaštite bez obzira na stabilnu epidemiološku stituaciju jer se, kako dodaje, situacija može promeniti preko noći, a nažalost takvih primera smo u prethodnom periodu već viđali.