Javili su nam se Kikinđani iz Grčke

Pred privremeno zatvaranje grčkih granica za državljane Srbije tamo se našlo oko 40.000 turista iz naše zemlje. Oni će nesmetano moći da letuju do kraja svojih aranžmana, a mi smo kontaktirali četvoročlanu porodicu Subotić iz Kikinde koja je sa nama podelila utiske o letovanju u Stavrosu.

Snežana i Vladimir Subotić danas broje svoj 7 dan na letovanju u grčkom Stavrosu. Oni su se odvažili i uprkos koroni rešili da otputuju na zasluženi odmor sa dvoje male dece i u tom se nisu pokajali. Za TV Kikindu Snežana je opisala kako je izgledao put do Grčke i letovanje u ovom mestu.

Pozdrav svima iz Grčke, iz mesta Stavros. Krenuli smo 1. jula u večernjim satima, sopstvenim prevozom sa dvoje male dece. Aranžman smo uplatili u agenciji “Banat tours” preko koje letujemo već tri godine. Pre nego sto smo se odlučili da odemo na more informisali smo se o situaciji preko stranice “Grčka info” i pomenute agencije. Uvek ljubazne Sneža i Bilja su u svakom trenutku bile tu da nam izađu u susret i posavetuju oko bilo kakve dodatne informacije koja nas je zanimala. Put je protekao odlično, nije bilo mnogo saobraćaja, malo radova na putu ali nam to nije pravilo većih zadržavanja. Oko 7h smo stigli na Bugarsko Grčku granicu i čekali smo nekih 4h da pređemo. Pre nego sto smo se uputili put Grčke, popunili smo obrazac preko neta i dobili svoj QR kod bez koga ne možete preći granicu. Kad smo došli na red, carinica nam je uzela pasoše, pitala da li imamo QR kodove i poželela srecan put. Nas nisu testirali. Testiranja su nasumična i u roku 2-3 dana jave ako je neko pozitivan. Inače, testovi koji se na granicama rade su besplatni, objašnjava naša sugrađanka Snežana Subotić.

Po marketima i barovima svi nose maske i rukavice, vlasnici vila obezbedili su dezinfekciona sredstva, u bazenu u vili dozvoljeno je kupanje 8 kupača najviše. Nema gužve mada je ovo mesto uglavnom prepuno srpskim turistima, a procena naše sagovornice je da je puno oko 50 odsto kapaciteta .

– Vreme je divno, voda lepa, a meštani ljubazni. Nismo se razočarali što smo otišli u Grčku na odmor. Mnogo nam je lepo ovde. Na plaži ima dovoljno mesta, nema gužve, drži se distanca.

Meštani nam se jako raduju, čak nas je jedan Grk prepoznao i srdačno pozdravio. Malo je reći da im je drago sto smo došli, dodaje Snežana.

Za turiste iz Srbije letovanje u Grčkoj je obustavljeno do daljnjeg. Granice su u ponedeljak ujutro zatvorene za srpske turiste ali svi koji su započeli svoje aranžmane moći će nesmetano da ih završe.

– Čuli smo za zatvaranje granica i to nas nije uzrujalo jer ćemo moci nesmetano da završimo svoj aranžman i otići kući. Isto tako smo čuli da je verovatno da će se, opet, otvoriti granica za naše državljane od 15. jula ako se epidemioloska situacija kod nas poboljša. Potpuno razumem novonastalu situaciju, kaže Snežana.

Strah od pomenutog virusa je prisutan kaže Snežana, ali je činjenica da bi isti strah osećali i u Kikindi. Ovako se bar trude da uživaju koliko je to moguće ali se u isto vreme pridržavaju svih epidemioloških mera zaštite.