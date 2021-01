Jasan cilj OFK “Kikinde 1909”: Ulazak u Srpsku ligu

OFK Kikinda 1909 predstavila je novi stručni kadar.

OFK “Kikinda 1909” ima jasan cilj:

– Naš cilj je da osvojimo prvo mesto. To je prioritet i glavni cilj. Svaki drugi rezultat je neuspeh i spremamo se da to uradimo, ističe Dragan Felbab, predsednik OFK “Kikinda 1909”.

A spremaju se između ostalog i tako što je na mesto trenera postavljen Marko Guteša.

– Koncept ovoga što se ovde radi je meni lično najviše presudilo da dođem ovde. Ne bih sad o ponudama, nije baš popularno ali ljudi koji ovde imaju viziju i to što ćemo napraviti nadam se u budućnosti daje mnogo fudbalu. Mnogi me pitaju što mi je Kikinda draga, pa draga mi je jer jedine nastupe koje sam ovde imao bilo je kada je Kikinda igrala za Prvu lugu. To su mnogi zaboravili a ja sam za to emotivno vezan, kaže novi trener OFK “Kikinda 1909” .

Novi sportski direktor Miloš Zečević, optimističan je po pitanju saradnje sa Gutešom i budućim uspesima kluba.

– Nama se mnogo trenera nudilo, ali smo se odlučili za Marka jer smo za njega čuli sve najbolje. Čuli da smo da je radan, posvećen , drži disciplinu i to nam treba za ulazak u Srpsku ligu. Imamo planove na duže staze i imamo puno poverenje u njega, ističe Zečević.

Za Gutešu nema prepreka da “Kikinda 1909” u nastavku lige zauzme prvu poziciju tabele i pređe u Srpsku ligu Vojvodine.

– Kikinda, ako ste pratili, nije nigde izgubila i sad je na drugom mestu tabele sa bodom zaostatka. Uz minimalna pojačaja, disciplinu, pojačan rad, ako ne uzmemo 3,4 boda više, to znači da ja nešto ne radim dobro, iskren je Guteša.

Za OFK “Kikindu” i dalje je prioritet rad sa mlađim selekcijama.

– Želimo da sva deca koja vole fudbal dođu ovde kako bi iz te škole izašlo puno fudbalera. Neki će biti za naš rang, neki za više i želimo da takve dece bude što više, objašnjava Felbab.

Dotrajala infrastruktura stadiona takođe je na dnevnom redu. U toku je izrada projekta a naredne godine očekuje se da dotrajalastara kontrukcija ode u prošlost.

– Bez obzira [to mi ovo drveno volimo, ali ja mislim da osim Žak-a, Kikinde i ligaša u Engleskoj drvene stadione više niko nema. Možda smo vezani za to ali ovo što želimo da uradimo traži i određen nivo infrastruktrue, navodi Felbab.

Prozivka je u subotu a nastavak prvenstva 6. marta do kada će klub sa gradskog stadiona odmeriti snage u prijateljskim susretima najpre sa Slavijom krajem januara.