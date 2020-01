Januar mesec sa najviše rizika po zdravlje. Od kašike, do kašičice

Januar je mesec kada se najviše veseli, druži, uživa u danima odmora, ali se ujedno u tim danima i najčešće zdravstvena slika drastično menja. Dva su ključna razloga za to – hladnoća i prekomerna ishrana tokom udarne sezone krsnih slava i praznika.



Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, u Srbiji u proseku hitno hospitalizovanih povećava se za 10 odsto od januara do marta, u proteklih nekoliko godina. Uglavnom su to kardiovaskularne bolesti i bolesti krvnih sudova, a zbog infarkta ili moždanog udara najčešće su pogubni ishodi. Dva su ključna razloga za to – hladnoća i prekomerna ishrana tokom januara. Kako objašnjava dr Goran Abraham, koji godinama radi na prijemnom odeljenju, podaci ukazuju da se svake nedelje pacijente hitno šalju ka većim centrima, a još pogubniji je podatak da su pacijenti sve mlađi:

-Ono što možemo da primetimo, kolege i ja, na Prijemnom odeljenju, koji je zadužen, i za organizaciju transporta pacijenata, gde ja radim već godinama, mi generalno imamo, u proseku jedno ili dvoje ljudi koji idu za Sremsku Kamenicu, kako bi rešili to akutno stanje infrkta miokarda, a to su sad sve češće ljudi mlađi od 50 godina, što je frapantno. I sami znate da su od infarkta srca i mozga obolevali naše bake i deke od starosti krvnih sudova. Danas je to slučaj, u velikoj većini sa mlađim osobama. I šta dobijamo? Lenjost i potreba da se zanemaruju zdravi stilovi života takođe može biti razlog što svoje zdravlje shavatamo tek tako, dodaje naš sagovornik.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”, u Srbiji u proseku godišnje umre oko 104.000 ljudi, a smrtnost se povećava se za 10 odsto od januara do marta, u proteklih nekoliko godina. Januar polako izmiče, dolazi najkraći mesec u godini koji zbog prestupne godine ima 29 dana. Tokom ne samo ovih dana, savetuje dr Goran Abraham, inače osnicač Udruženja „Zdravlje na dlanu“najbitnije je raditi na preventivi i poštovati osnovne principe zdravih stilova života.