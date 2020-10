Izmenjen način rada Dečijeg i Školskog dispanzera

Stručni savet Doma zdravlja doneo je odluku da se promeni režim rada u Dečijem i Školskom dispanzeru. Razlog tome je svakodnevni povećan broj pacijenata koji dolazi u febrilnu ambulantu, rekla je načelnica dr Vesna Tomin.

-U proteklom periodu imamo veći broj predškolske i školske dece koja dolaze u febrilnu ambulantu na Mikronaselju tako da dnevno bude do 50 pregleda. Ovakva situacija dovela je do toga da produžimo radno vreme do 18 sati. Ipak, kapaciteti u ambulanti na Mikronaselju nisu dovoljni tako da se vraćamo na režim rada koji smo imali pre juna. I Dečiji i Školski dispanzer biće podeljeni u crvenu, febrilnu, i zelenu zonu. U Školskom dispanzeru odeljenje za kurativu biće crvena zona, dok će se preventivni pregledi obavljati u zelnoj zoni. Sve će biti jasno naznačeno tako da pacijenti neće imai nedoumica gde treba da se jave – rekla je dr Vesna Tomin.

Isti princip rada biće i u Dečijem dispanzeru s tim što će se zelena zona nalaziti u Savetovalištu.

U skladu sa opštom epidemijskom situacijom pedijatri očekuju da Dečiji i Školski dispanzer bude pod pritiskom velikog broja pacijenta.Stoga je dr Tomin apelovala na sve sugrađane, da kada god to mogu, preglede zakazuju na brojeve telefona i to za predškolce na 422-516 i 422-510 za učenike.