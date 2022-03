Izbori 2022: Nedimović, Jovanov, Pantić i Pavkov u Subotici

Prilikom obilaska Severnobačkog okruga Branislav Nedimović, Milenko Jovanov, Biljana Pantić Pilja i Sara Pavkov posetili su gazdinstvo porodice Brajkov u Subotici.

„Da bi srpski poljoprivrednici opstali i napredovali, pre svega moraju da imaju mir i stabilnost, a za taj preduslov neophodna je odgovorna vlast koja se bori za svoje građane. Tu stabilnost našoj Srbiji mogu da obezbede samo Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka, i to smo mnogo puta dokazali, naša dela sve govore. Ovi vredni ljudi i naša država zajedno obezbeđuju velike količine hrane, i to ne samo za naše potrebe i tržište, već i za mnoge druge, i to je pravi dokaz da zajedno možemo sve“, rekao je Branislav Nedimović.

Biljana Pantić Pilja rekla je da je cilj Srpske napredne stranke da nastavimo sa razvojem Srbije u svakom segmentu društva, jer samo dok gradimo i radimo možemo da idemo napred. Sada treba da nastavimo dalje, jer samo zajedno možemo sve, naglasila je Pantić Pilja.

„Investicije u srpsku poljoprivredu rastu svake godine, država je tu da pomogne svakom domaćinu, svakoj porodici. Jaki poljoprivrednici su sinonim za uspešnu Srbiju, a da bi tako i ostalo, na čelu naše države mora da bude odgovorna i posvećena osoba, a to je Aleksandar Vučić“, istakao je Milenko Jovanov.

Sara Pavkov rekla je da su mladi budućnost Srbije, kao i budućnost u poljoprivredi, a da bismo bili sigurni u našu budućnost, naša država je obezbedila posebne pogodnosti za mlade parove koji žele da ostanu na selu i da razvijaju svoj posao. Svi sektori u Srbiji idu snažno napred, ali nam je potrebna pomoć građana da tako bude i u budućnosti. Zato je neophodno da u što većem broju izađemo na izbore i podržimo napredak naše zemlje sa predsednikom Vučićem na čelu, zaključila je Pavkov.

Dejan Brajkov istakao je da se njegova porodica bavi poljoprivredom i stočarstvom, i da su veoma ponosni što imaju mogućnost da svoje gazdinstvo prošire zahvaljujući radu, ali i državi koja pomaže kroz različite subvencije. Kako je naveo, toplo preporučuje mladim ljudima da ostanu na svojim ognjištima i da ne napuštaju selo, jer danas je uz odgovornu državu sve moguće.