Iz EKS pozivaju zaposlene na smirenost i poštovanje saveta zdravstvenih institucija

Izvršni odbor Evropske konfederacije sindikata (EKS) je, povodom epidemije korona virusa, pozvao sve zaposlene u Evropi na smirenost i poštovanje saveta nadležnih zdravstvenih institucija.

U deklaraciji, koja je usvojena na današnjem sastanku u Briselu, Izvršni odbor je pozdravio korake preduzete na nivou EU i na nacionalnim nivoima, ali insistira da se donesu sve neophodne mere da se zaustavi širenje virusa, kao i da se primene mere neophodne za suzbijanje zdravstvenih i ekonomskih efekata ove situacije bez presedana. Izrazivši posebnu zabrinutost zbog implikacija po radnike, Odbor je naveo da su „mnogi naši članovi u direktnom kontaktu sa javnošću i, kao takvi, u riziku od zaraze i prenošenja zaraze na druge“. Odbor je pozvao na hitne mere kako bi se obezbedilo da svi radnici koji imaju simptome ili koji su u karantinu mogu da odu na odsustvo bez bojazni da će izgubiti posao ili prihode. Zaraženi radnici u sektorima gde je poštovan socijalni dijalog, uključujući kolektivno pregovaranje, biće zbrinuti po osnovu postojećih sporazuma. Ovo, međutim, nije slučaj za stotine hiljada drugih radnika, uključujući one koji možda nemaju pravo na bolovanje, one sa niskim zaradama ili na nesigurnim poslovima, one koji u velikoj meri zavise od prihoda koji zarađuju. Posebno za one zaposlene koji, iako to nije njihova greška, ne mogu sebi da priušte izolaciju“. Tim povodom, Izvršni odbor je pozvao nacionalne vlade u Evropi da budu oprezne i da se postaraju da beskrupulozni poslodavci ne koriste korona virus kao opravdanje za otpuštanje i tehnološke viškove, kao i da ne dođe do prekida u isplati zarada onih koji su u nemogućnosti da rade zbog virusa. Sve države i EU treba da preduzmu sve potrebne mere kako se ova situacija ne bi pretvorila u globalnu recesiju sa katastrofalnim posledicama po radnike i njihove porodice, navodi se u deklaraciji.