Ispred objekata prehrambene robe, apoteka i pošta, čeka se i do sat vremena

Prateći pravila, koja se formiraju u okviru novonastale situacije, ispred svih prehrambenih objekata, kao i ispred apoteka stvaraju se dugački redovi, što opet govori o poštovanju discipline, kako zaposlenih u objektima, tako i sugrađana.

Već u prvim jutarnjim satima, za kupovinu prehrambenih proizvoda ispred pekara, kao i ispred mega marketa stvaraju se redovi.

Poštujući propisane instrukcije, ni u jednom prehrambenom objektu nije moguće i ne preporučuje se ulazak bez zaštitne opreme, što podrazumeva rukavice i zaštitnu masku. Obaveštenja se nalaze na samom ulazu u radnje, kao i u svim objektima, na kojima se skreće pažnja da se osim maski i rukavica mora ispoštovati rastojanje od najmanje dva metra između kupaca, kao i između kupaca i trgovaca.

Već u prvim jutarnjim satima najduži redovi su primećeni ispred mega marketa Lidl, gde kupci na red čekaju oko sat vremena i to iz Nemanjine ulice. Ispred mega marketa Maksi, koji radi do 16 sati sporedni ulaz je zatvoren, dok se ispred glavnog ulaza proteže red sve do parking prostora ispred samog objekta. Slična je situacija i ispred svih objekata Idea mega marketa. Nešto manje gužve zatičemo ispred prodavnica Univerexporta, koje će od danas raditi po novom radnom vremenu od 7 do 16 časova, kako bi potrošači imali dodatni sat vremena za obavljanje kupovine, a sve u okviru dozvoljenog vremena za boravak van kuće koje je trenutno do 17 časova. Za lica starija od 65 godina u nedelju 29. marta u periodu od 4 do 7h, biće otvorene 57 Univerexport prodavnica u svim gradovima Vojvodine. Redovi su i ispred apoteka, pa se ispred pojedinih objekata čeka i do 20 minuta.

Iz BENU apoteka poručuju da volonteri koji dolaze da preuzmu lekove za starije osobe ne treba da čekaju u redu već da se prijave u apoteci zbog čega su došli, uz obavezu da imaju zdravstvenu knjižicu osobe kojoj trebaju lekovi ili LBO broj. Gužve su i ispred objekata JP Pošta Srbije, ispred kojih se čeka i do 40 minuta. Poštovanje osnovnih smernica, u okviru potrebe da se dođe do željenih proizvoda u periodu vanredne situacije diktira i poštovanje i brigu kako o svom tako i o tuđem zdravlju.