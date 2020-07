Iskoristi leto: u Pozorištancetu “Lane” predstave, škola glume i baleta

U pozorištancetu Lane radno i ovog leta. Prijatni ambijent letnje scene omogućio je da se predstave igraju na otvorenom. U vreme kada manjkaju dešavanja za mališane zbog aktuelne situacije, pozorištance Lane potrudilo se da pruži zanimljive sadržaje.

U predivnom zelenom ambijentu pozorištanceta “Lane” vreme nije stalo. Uveliko se radi na dodatnom oplemenjivanju prostora ali se izvode i probe za predstave koje se redovno igraju nedeljom na letnjoj sceni. Ovaj prostor omogućio je entuzijastima pozorištanceta da sa radom neprekidaju ni tokom nemile situacije u kojoj smo se našli i da mladim sugrađanima pruže kvalitetan sadržaj u vreme kada ih svugde manjka.

– Mi smo zadovoljni posetom gostiju, mališana, njihovih roditelja I gostiju odasvud jer uvek se desi da se neko zadesi u Kikindi i poseti nas. Ovim prostorom svi budu oduševljeni. Mi se trudimo da svima bude prijatno. Ima dovoljno publike uprkos ovoj situaciji, nastavljamo da funkcionišemo normalno, baš kako smo zamislili, kaže Sanja Petkov, glumica Pozorištanceta “Lane”.

Pored predstava mališani su u prilici da se uče glumi ili da se oprobaju u baletu. Škola glume je organizovana utorkom, četvrtkom i subotom od 19 časova za decu od 5 do 13 godina, ali se u ovoj umetnosti mogu oprobati i stariji od 14 do 20 godina istim danima od 20.30 minuta. Sa njima radi upravo naša sagovornica.

– u školi glume učimo da se lepo ponašamo, da lepo izgledamo, da lepo govorimo, da imrovizujemo, ali pre svega da se igramo. Važno je deci to predočiti ne kao još jednu obavezu, recimo kao školu, zato ni ne volim da je nazivam školom glume jer su oni zaista slobodni da budu to što jesu i da iskažu svu svoju kreativnost. Kako smo mi otvoreni prema drugima, tako očekujemo i da deca budu otvorena. Ukoliko neko dete ima potencijal u glumi, ili samo recimo voli da čita, opet je dovoljno dobro da dođe ovde kod nas jer će sigurno pronaći svoje mesto ovde, da li na sceni ili će samo posmatrati to nije bitno. Hoću da kažem da su naša vrata otvorena za svu kreativnu decu. Škola glume je mesto gde se najviše igramo, kaže Sanja.

Ponedeljkom, sredom i petkom odvijaju se časovi baleta, za decu od 3 i 4 godine od 18 časova, a za decu uzrasta 5 i 6 godina od 19 časova. Letnja škola glume na mesečnom nivou je 1.500,00 dinara i besplatna za stariju decu, dok je balet 1.500,00 dinara za prvo dete ili 1.200,00 dinara ako se dva deteta upišu iz iste porodice. Glumci Pozorištanceta “Lane” trude se da svoje predstave iznesu i na gostovanjima kojih je u svakom slučaju ovih dana znatno manje.

– Za sad imamo nekoliko ugovorenih gostovanja, ukoliko se situacija promeni odlažemo ih. Trudimo se da uzvratimo gostovanja, dodaje Petkov.

Leto u “Lanetu” prolazi radno i uveliko se prave planovi za nova zanimljiva iznenadjenja koja najmlađe tek očekuju.

U pozorištancetu Lane u nedelju je, sa dva izvođenja, na repertoaru predstava “Ježeva kućica” u 17 i 19 sati. Teskt za ovu predstavu napisao je Branko Ćopić a režija je poverena Slavoljubu Matiću. Naredne nedelje očekuje nas gostovanje Pan teatra sa “Predstavom iznenađenja”, dok je poslednja nedelja u mesecu rezervisana za “Zeku naduvenka”, po tekstu Sergeja Mihalkova, u režiji Aleksandra Maletina.