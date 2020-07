Zbog radova na elektro mreži sutra od 8 sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta bez struje će biti domaćinstva u Ruskom Selu, Novim Kozarcima i delu Banatskog Velikog Sela, od centra ka Novim Kozarcima. Od 8 do 11 časova struje neće imati ni domaćinstva u Kikindi u Njegoševoj od Ive Lole Ribara do Kosovske i Kosovskoj od Njegoševe od Toze Markovića.