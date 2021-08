Isključenja struje u narednim danima

Zbog radova na elektro mreži, u sredu 4. avgusta od 10. 30 do 11.30 u Bašaidu će biti bez struje potrošači u ulici Živka Miškeljina od Đure Jakšića do Aleksandra Grujića i Rade Budurina od Raše Lazarevića do Živka Miškeljina. Istog dana u Banatskom Velikom Selu od 12.30 do 13.30 struju neće imati ulica Srpskih Ratnika od Marka Oreškovića do Železničke i Železnička ulica.

U četvrtak 5. avgusta od 12 do 13 sati struju neće imati stanovnici Srbobranske ulice u Kikindi, od Moravske do Vojina Zirojevića.

Zbog remonta, u ponedeljak 8. avgusta od 7 do 12 sati, u Kikindi će bez struje biti korisnici u sledećim ulicama: Teremijski drum, Vinogradska, Strelište, Staraklanica, Željeznički novi red, Nikole Tesle, Oslobođenja, Braće Arsenov, Milana Petrovića, Ivana Milutinovića, Jovana Popovića, Nikole Pašića od Vojvode Putnika do Kralja Petra I, Karađorđeva, Jaše Tomića od Kralja Petra I do Dositejeve, DušanaVasiljeva, Čanadska, Šabačka, Braće Sredojev, Save Tekelije od Generala Drapšina do StevanaSremca, Mali bedem, Braće Opsenice, Marije Bursać, Vašarište, Stevana Sremca, Cara Dušana, Braće Bogaroški od Save Tekelije do Oslobođenja, Đure Jakšića, Svetozara Miletića, Generala Drapšina od broja 43 i 54 do Oslobođenja, KraljaPetra I od broja 23 i 26 do Oslobođenja, Dositejeva od Semlačke do Nikole Tesle, Vojvode Putnika od Nikole Pašića do Nikole Tesle, Braće Laković od Semlačke do Nikole Tesle, Jugovićeva od Nikole Pašića do Nikole Tesle, Jugovićevo sokače, Koste Kljajića, Veselina Kljajina, Milana Petrovića, Pere Segedinca, Bašaidski drum od početka do Aerodroma.

Devetog avgusta od 9 do 11 bez struje će biti Put za pristanište i Banatska ulica u Kikindi.