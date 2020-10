Inicijativa “Zajedno za decu” za osnivanje fonda u gradskom budžetu pokrenula Kikinđane

Do danas je više od 2.000 sugrađana potpisalo građansku inicijativu da se u lokalnom budžetu za narednu godinu opredele sredstva za lečenje kikindskih mališana obolelih od teških bolesti.

Inicijativu su pokrenule četiri mame iz našeg grada a namera im je da u petak predaju ovu inicijativu gradonačelniku Nikoli Lukaču.

Do tada zainteresovani građani mogu dati svoj potpis.

Pokretači inicijative „Zajedno za decu“ zahtevaju da se u budžetu Grada Kikinde za narednu godinu opredeli 10 miliona dinara za dečiji fond. Sredstva iz ovog fonda bila bi namenjena potrebama deci koja se leče od teških bolesti, bilo da su u pitanju potrebe operacija, lekova, terapija, troškovi odlaska na lečenje i slično. Ukoliko se sredstva u tekućoj godini ne potroše, biće prebačena za sledeću godinu uz novih 10 miliona dinara. Ideja je naišla na dobar odziv sugrađana.

– Građani su oduševljeni inicijativom, potpisuju je, mi smo zadovoljni s obzirom da godinama nije bila građanska inicijativa, možda su i zaboravili kako sve to funkcioniše. Do sada imamo oko 2.000 potpisa, možda malo više. Očekujemo da do kraja nedelje prikupimo 3.000 potpisa i da onda predamo inicijativu gradonačelniku Nikoli Lukaču. Nadamo se da će je makar uzeti u razmatranje i mislimo da hoće, ovo je dobra inicijativa, važna tema. Svesne smo krize i onoga što se dešava trenutno sa budžetom ali neki prioriteti se moraju odrediti, kaže Tanja Bogaroški, pokretač inicijative „Zajedno za decu“.

Kikinđani su i do sada bili humani. Pomagali koliko su mogli. Inicijativa „Zajedno za decu“ upravo je potekla iz sećanja na nedobijene bitke, na Kalinu, Na Tisu, na sve one koji su svoje bitke izgubili. Finansijska pomoć i dalje je potrebna mladim sugrađanima.

– Okidač je svakako bila mala Tamara Savić, njen otac radi sa mnom u Le Belier-u, i ta vrtoglava cifra od 20.000 evra koja je neophodna za implant. Ja stvarno ne znam ko od radnika može da stvori 20.000 evra. Obično se kaže roditeljima nađite, snađite se. I roditelji to nađu, stvore, podignu kredite, zatim taj kredit ne mogu da vrate, onda se pojave izvršitelji i to je jedan začarani krug i deca ne treba u tom krugu da žive. Pokrenulo nas je i onih nekoliko slučajeva u kojima smo svi pokazali u Kikindi da smo humani i da umemo da budemo solidarni ali novac je kasno skupljen. Smatramo da ako Kikinda ima svoj fond, grad može prvi da istupi a onda smo tu mi građani da ih poguramo, kaže Tanja Bogaroški i dodaje da će tokom cele nedelje biti na gradskom trgu kod fontane od 16 časova a može se potpisati i on line peticija. Tim „Kreni pokreni“ usputio je sajt bez nadoknade. Na Facebook stranici „Zajedno za decu“ nalazi se link gde se mogu popuniti podaci potrebni za inicijativu.

Nesporno je da su u republičkom budžetu za namenu lečenja mališana obolelih od teških bolesti i onih koje se ne mogu lečiti u zemlji, već izdvojena finansijska sredstva. Ipak, neke lokalne samouprave rešile su da u lokalnim budžetima izdvoje sredstva za tu namenu kako bi se lečenje započelo bez odlaganja i čekanja da se okončaju uobičajene birokratske procedure. Dobar primer toga je Opština Bajina Bašta koja je osnovala fond za lečenje dece. Dakle, postojanje državnog, nikako nije prepreka za osnivanje lokalnih fondova.