Iđoš domaćin Izložbe preduzetničkih veština žena

Izložba preduzetničkih veština žena druga po redu u ovoj godini u Vojvodini u organizaciji Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova održana je u Iđošu. Okupila je udruženja žena i preduzetnice iz Iđoša, Kikinde i okolnih mesta. Cilj je promocija ženskog aktivizma na lokalnom nivou, kao i to da se šira javnost upozna sa preduzetničkim potencijalom, istakao je prilikom otvaranja izložbe pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Predrag Vuletić.

-Energija ovih seoskih žena može i treba da pokaže šta svakom gradu i svakoj opštini nedostaje, a to je bogatsvo i unapređenje ženskog preduzetništva. Svi znamo da je žena osnovna ćelija porodice u biološkom, poslovnom i ekonomskom smislu i to moramo da poštujemo. To je prava ravnopravnost– rekao je Predrag Vuletić.

Gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač dodao je da je Iđoš prepoznatljiv po tome što neguje tradiciju i običaje.

–Članice udruženja žena i preduzetnice pokazale su da znaju da čuvaju tradiciju, kulturu i običaje ovog regiona. Ovo je pravi način da se promoviše aktivizam žena jer žene su oslonac i stub svake porodice i svakog društva tako da im treba dati dodatnu podršku – istakao je Nikola Lukač.

Posetioci su imali priliku da uživaju u tradicionalnoj gastronomskoj ponudi, domaćem vinu i rakiji, mlečnim proizvodima,da vide unikatnim predmete, suvenire i rukotvorine.

Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova svojim programima podstiče unapređenje rodne ravnopravnosti u Vojvodini, tako da se konstantno radi na vidljivosti žena na lokalnom nivou.