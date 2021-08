I stanovnici glavnog grada oduševljeni kikindskim promoterima Dana ludaje

Možemo da budemo ponosni. Dani ludaje su pre četiri godine potrvdili status najbolje turističke manifestacije u zemlji nagradom “Turistički cvet”, ali osim same manifestacije koja će biti održana od 9. do 12.septembra svojevrstan događaj sam po sebi su i promocije po gradovima kojima se najavljuje manifestacija.

Danas je takva održana u Beogradu, a stanovnici glavnog grada samo su mogli da konstatuju da smo posebni, zanimljivi, raspoloženi i srdačni. Takvi kakvi i jesmo.Najveći doprinos tome daju mališani Predškolske ustanove “Dragoljub Udicki” uz pratnju Kulturno umetničkog društva Mokrin i Orkestra Kulturnog centra Kikinda.

– Danas imamo tu čast da našu manifestaciju predstavimo i unajvećem gradu u Srbiji, u našoj prestonici. Najveća pažnja je na našim mališanima Predšolske ustanove “Dragoljub Udicki” koji će promociju obojiti bojama jeseni koja samo što ne stigne, i bojom ludaje, odnosno bojom našeg grada a to je narandžasta, rekla je Milena Živkov, članica gradskog veća danas u Beogradu.

Nakon zvaničnog press dela održanog u Info centru Turističke organizacije Srbije, došao je trenutak za pravu interpretaciju “Dana ludaja” i tada je Knez Mihajlova ulica na kratko izgledala kao kikindski trg kada se kostimirani mališani prošetaju i ostave bez dana prolaznike uz pratnju muzike, radosti, smeha. Zamirisale su glavne beogradske pešačke trase na pitu od ludaje, a ko je probao uživao je u ukusu. Nadamo se da će dobar ukus doprineti tome da se za 9 dana vidimo na kikindskom trgu, u “Najvećoj gostinskoj sobi Evrope”.

Za Turističku organizaciju Grada Kikinda, nakon promocija u nekoliko gradova tek sada predstoji ozbiljan posao a to je do detalja oripremiti svaki segment ove manifestacije koja je odavno prevazišla okvire regionalne već se može smatrati i najposećenijom u zemlji ako se uzmu u obzir posete svih sadržaja koje “Dani ludaje” obuhvataju. Zbog atraktivnog muzičkog programa, očekivane velike posete gostiju iz Rumunije i Mađarske, sasvim je izvesno da će i rekord broja gostiju biti premašen, a sva su nadanja da ćemo imati i nove rekorde u težini i dužini ludaja, to jest bundeva ili tikvi, da nas i posetioci razumeju.