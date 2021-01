I bez publike, gusani se i ove godine nadmeću za pažnju

U Mokrinu su počela nadmetanja 35. Gusanijade. U skladu sa epidemiološkom situacijom borbe se, za sad, odvijaju bez prisuststva publike.

Održane su kvalifikacione borbe, a potom i prvo kolo, a broj takmičara je i ove godine iznad 100. Uz konsultacije sa Štabom za vanredne situacije Grada Kikinde dogovoreno je da se nadmetanja odvijaju bez publike a naredno kolo, četvrtfinale, zakazano je za 31.januar. Konačno je i zabelelo u Mokrinu pa će doživljaj “Gusanijade” biti potpun.

– Do sad nije bilo hladno pa to u neku ruku ne pogoduje gusanima, mada znaju oni svoj posao. Jednostavno biološki kalendar naređuje neke stvari, nevezano kakva je temperatura, ne primećujemo mi da tu ima bilo kakvih promena. Dobra su bila nadmetanja, kako smo i očekivali i liči da će biti još bolja. Kako odmiču nekako se kristališu već pojedini favoriti, tako da videćemo šta će biti do kraja, kaže za TV Kikindu Živica Terzić, predsednik Udruženja Građana “Belo pero” iz Mokrina, organizator “Gusanijade”.

U porodici Slobodana Krišana, vlasnika gusana koji se takmiči u četvrtinalu, nadmetanja su deo porodične tradicije. Najpre je brojna priznanja osvajao njegov otac a sad i sam beleži rezultate. U mokrinskim krugovima može se čuti da je baš njegov ljubimac pretendent za prvo mesto.

– Osam najboljih je ostalo. Videćemo. Gusan je spreman, što je do mene ja sam sve pružio, tokom cele godine, pažnja, neg,a a sad na njemu je da pokaže koliko je dobar, spreman i istrajan i uporan da pobedi konkurenciju. Guske su najbitnija podrška gusanu, da nije njih gusan se ne bi ni borio, pogotovo jer gusan ima ljubimicu koju najviše voli i onda se zbog nje srčanije bori. Mislim da imam dobrog gusana, dobro je spreman, u kondiciji je. Iz prethodne dve borbe se videlo da je dosta nadmoćniji od protivnika, imam visoka očekivanja. Nadam se visokom plasmanu, možda i finalu, videćemo kako će biti do kraja, kaže Slobodan Krišan.

Uporno smo pokušavali da saznamo ime potencijalnog šampiona ali se Slobodan nije odao. U svakom slučaju, kaže, ime je u skladu sa epidemiološkom situacijom. Da li se zove dr Kon ili nosi ime ruske vakcine, to ćemo morati da sačekamo da saznamo, kaže Slobodan. Temperatura u Mokrinu je sve niža ovih dana a atmosrefa počinje da ključa.

– Zbog toga žara, dobro je da je tako, zbog toga i opstajemo. Neko ima nerealna očekivanja, bude i realnih a bude uvek i nekog iznenađenja. Evo sad u četvrfinalu imamo gusana koji je prošle godine bio šampion, tu su guskovi koji su zaista prekaljeni, imaju iskustva, u naponu su snage, nema razloga da ne budu dobra nadmetanja do kraja. Za sada nećemo pozvati publiku ali videćemo do finala, ako broj zaraženih počne da opada, pratićemo, ali kako sada stoje stvari mislim da će biti bez publike, dodaje Živica Terzić.

Nakon četvrfinala, polufinale će biti održano na Svetog Trifuna, a veliko finale 28.februara. Obezbeđen je značajan nagradni fond ukupne vrednosti oko 1.000 eura. Ovo je 35. put kako se u Morkinu održava Svetsko prvenstvo u borbi gusana ali je nadmetanja u Mokrinu od kada i gusana, odnosno gusaka. Nikako da se dogovorimo ko je važniji, gusan ili guske.