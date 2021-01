Human gest Kikinđanke: Pulsni oksimetri za kovid ambulante Doma zdravlja

Zdravstvenim ustanovama je svaka donacija dobrodošla i važna. Pulsni oksimetri, posebno od početka epidemije virusa korona, postali su nezaobilazan instrument značajan za preglede i dijagnostiku. Vlasnica Apotekarske ustanove “Magistra Živanović” iz Beograda, rodom Kikinđanka Ivana Žirić Živanović, donirala je pulsne oksimetre kikindskom Domu zdravlja.

–Vrlo često dobijamo upite za donacije od domova zdravlja, udruženja itd. i onda sam došla na ideju zašto ne bih nešto donirala svojoj Kikindi. Ja sam ponudila, a Dom zdravlja se opredelio za ono što im je zaista neophodno za rad– navodi mr Ivana Ćirić Živanović.

Donacija je bila usmerena ka kovid ambulantama Doma zdravlja, istakla je dr Vesna Tomin, načelnica Dečjeg i školskog dispanzera.

–Vrlo smo srećni što imamo sugrađane koji više ne žive ovde , ali su okrenuti ka svom rodnom gradu. Mi to zovemo akcija “Kikinđani Kikindi”. Želimo da im damo do znanja da to nama mnogo znači i da to veoma cenimo. Ivana je ponudila da nešto donira, a u dogovoru sa dr Biljanom Marković, našom direktoricom, izabrano je da to budu pulsni oksimetri koji su posebno bili potrebni kovid ambulantama u vrhu ove pandemije koronavirusa- ukazuje dr Tomin.

Pulsni oksimetar je važan za procenu respiratorne funkcije. Pouzdanom metodom meri saturaciju tj zasićenost krvi kiseonikom i zbog toga služi za utvrđivanje da li su pluća u stanju da apsorbuju dovoljnu količinu kiseonika. Meri takođe i puls. Merenje je brzo, bezbolno i neinvazivno, pogodno za sve pacijente svih starosnih dobi.