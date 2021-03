Hladno vreme u martu nanelo štetu ranim kajsijama

Hladni dani i noći u martu sa temperaturama u minusu negativno će se odraziti na ovogodišnji rod kajsija. Voćari koji uzgajaju kajisije u protekle tri godine nikako da ostvare prihode sa svojih parcela čemu su najviše doprinele izuzetno niske temperature u martu kada voćke počinju da cvetaju.

-Početkom marta imali smo temperature do minus 9 stepeni, a kasnije tokom prethodnog meseca zabeleženi su mrazevi odnosno prodor hladnog vazduha sa minimalnim temperaturama do minus 5 stepeni. Posledice su da su rane sorte kajsija na nekim parcelama izmrzle i do 90 odsto. Kod kasnih sorti situacija je drugačija i očekujem izmrzavanje do 50 procenata – istakla je Jelena Kljajić, savetodavac PSS.



Kajisija je interesantna voćna vrsta za voćare, ali je i veoma rizična za proizvodnju. Izmrzavanje prepolovi ili uništi rod i tako je već treću godinu zaredom.Ostalo voće nije pretrpelo štetu, napominje Jelena Kljajić.

Voćari treba da obrate pažnju na zaštitu od monilije kod koštičavog voća, dok je kod jabučastog određane tretman bakarnim preparatima i čeka se faza mišijih ušiju koju je neophodno hemijski tretirati.