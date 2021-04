Grejna sezona produžena do 10. maja

Iako kalendarski grejna sezona traje do 15. aprila ove godine će biti produžena zbog izuzetno niskih temperatura za ovo doba godine dogovorili su na zajedničkom sastanku gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač i direktor JP “Toplana” Dušan Marjanović.

-Isporuku toplotne energije nastavićemo i dalje. Dogovor je da poštujemo gradsku odluku i sve dok traje hladno vreme u stanovima će biti toplo. Sezona je zvanično produžena do 10. maja. Do kraja meseca izaći ćemo sa saopštenjem na koji način ćemo naplatiti grejanje za april jer ovog momemnta to još uvek ne znamo – istakao je Dušan Marjanović.

Novina u gradskoj odluci o isporuci toplotne energije jeste da više nije merodavna trodneva prosečna temperatura tokom dana, nego se uzima u obzir spoljna temperatura izmerena u 9 sati tri dana uzastopno. Ocenjujući ovogodišnju grejnu sezonu Marjanović je istakao manji broj havarija na mreži u odnosu na ranije godine.

Zaključno sa 7. aprilom neizmireno dugovanje za grejanje poslovnog prostora je 25 miliona dinara, dok privatni sektor duguje 35 miliona dinara. I pored toga procenat naplate je 94 odsto. Po završetku grejne sezone počeće remonti na najlošijim deonicama toplovodne mreže.