Gradska slava Letnji Sveti Nikola u duhu snažnih poruka podrške

Zbog aktuelne epidemije, slava grada Letnji Sveti Nikola, u gradskoj kući obeležena je uz prisustvo malog broja gostiju. Poruke koje su upućene od strane sveštenstva i prvog čoveka grada Pavla Markova su ohrabrujuće i primerene datumu koji obeležavamo. Ujedno je proglašena i pobednica konkursa za izradu najlepšeg slavskog kolača a ove godine je to sugrađanka Marija Nakrajkućin.

Obeležavanje slave grada, u atmosferi koja je zbog epidemije svedena na uzak krug prisutnih, u kikindskoj Gradskoj kući protekla je dostojanstveno. Zaslužni i važni gosti danas su izostali ali od naredne godine svi se nadamo da će obeležavanje gradske slave biti održano sa svim sadržajem i uz pristuvo velikog broja sugrađana. Kikinđani su pokazali svoje zajedništvo i humanost u prethodom periodu a zahvalnost neće izostati.

– Sve mere koje su prouzrokovale današnji uzak skup su na drugoj strani prouzrokovale i nešto dobro a to je da smo mogli da prepoznamo niz pojedinaca i kolektiva koji su učinili dosta toga kako bi pomogli svojoj zajednici i ovim putem se svima njima zahvaljujem. Naredne nedelje organizovaćemo dodelu Nikoljdanskih nagrada gde ćemo na primeren način pokazati našim sugrađanima koliko je važno zajedništvo i koliko je važna humanost. To su inače osnovne poruke srpskih slava pa tako i današnjeg Svetog Nikole, istakao je u današnjem svečanom trenutku gradonačelnik Kikinde Pavle Markov.

Kum ovogodišnje slave je Milivoj Linjački, član gradskog veća. Snažne reči uputio je gradonačelniku Pavlu Markovu otac Boban Petrović ističući postignute dosadašnje uspehe i nade da će se okružiti ljudima koji će mu pružiti podršku na putu napretka i ubuduće. Otac Petrović nije zaboravio da pomene i nedavno preminulog dr Branislava Blažića podsećajući na njegov veliki doprinos ponovnom obeležavanju slave grada a u isto vreme pružio je nesebičnu podršku za izgradnju Hrama Kozme i Damjana.

– Poštovani gradonačelniče čestitam Vam ovom prilikom i molim se Bogu i molim Boga za Vas da Vam podari u narednim danima upravo te mudrosti i hrabrosti da vodite i ovaj grad i ovaj narod koji predstavljate, ništa manje nego mi sveštenici, i da budete ponosni na svoja dela, na svoje odluke, po čemu će nas preci pominjati. Neka dragi Bog podari Vama i puno dobrih saradnika na koje se možete osloniti da našu Kikindu učinimo ljepšom jer ona to zaista i zaslužuje. Čestitamo i ovogodišnjem kumu, gospodinu Milivoju. Velika je to čast. Kad biramo kuma ne uzmemo makar koga, ne izađemo na ulicu i ne uzmemo prvog čoveka. Sveti Nikola jeste zaštitnik moreplovaca i pokazuje da je nekad moguće i nemoguće. I za Vas takođe želim da uradite neke napore i iznad realnih. Naš Pavle zna, ja sam ove godine posebno pogođen, ova kuća, uprava i pokojni dr Branislav Blažić su meni pomogli da ja uspijem, da izmenimo Kikindu, i da bude lepša nego što je bila, izgradnjom Hrama Svetih Kozme i Damjana. Zato sam večno zahalan i dužan da pominjem i njega i ljude koji su pomagali, istakao je starešina Hrama Kozme i Damjana, otac Boban Petrović.

Gradonačelnik se zahvalio na ovako srdačnim rečima:

– Pre svega želim da se zahvalim na veoma lepim i jakim rečima sveštenika Bobana. To je nešto što nam daje jedan novi motiv za još boljim radom. Mi u nekom narednom periodu svakako analiziramo sve što je do sad urađeno, pripremamo planove za naredni petogodišnji period, i ono što mogu da kažem je da sa velikim ambicijama i motivima ulazimo u naredni petogodišnji ciklus. Sigurno da ćemo imati u narednim danima o čemu da pričamo, kako će se razvijati naš grad, kako će izgledati, kako će u svakom slučaju biti bolje mesto za život, dodao je Markov.

Na konkurs koji je gradska kuća raspisala povodom slave grada za izbor najlepšeg slavskog kolača ove godine se prijavilo 18 učesnica. Najlepši kolač napravila je Marija Nakrajkućin a u tome joj je pomogla i trogodišnja unuka Nina.

– Ja kolače pravim zato što volim, celom komšiluku mesim i kiflice i gibanice. Kad sam čula da sam pobedila prvo nisam verovala, kad su rekli broj 15, iz stomaka mi krenulo nešto toplo, rekla je Marija Nakrajkućin, pobednica konkursa za slavski kolač.

Marija je recept za kolač dobila od devedesetogodišnje sugrađanke a sada i ona uči svoje unuke tom poslu. Danas joj je društvo pravila Nina.

– Pomaže, ona kaže da „testi“ sa bakom, ne da mesi nego da „testi“. Ne mogu da umesim ni krofne ni ništa, ona je odmah tu. Kecelju njenu malu stavi i evo je, do rukava se isprlja. Imam naslednicu, zadovoljno kaže Marija.

Gradska slava je slava i svih nas. Upravo situacija u kojoj se nalazimo usled epidemije, a pri tom snaga i humanost brojnih Kikinđana koji su pomogli da danas možemo da kažemo da smo mirna sredina, a ujedno i današnje reči ohrabrenje, pružaju nam nadu da ćemo pobediti životne nedaće i iskušenja.