Gradonačelnik Pavle Markov uručio priznanja najhumanijim davaocima krvi

Svetski dan dobrovoljnih davalaca krvi u napšem gradu obeležen je uručivanjem plaketa Kikinđanima koji su 35, 50, 75 i 100 puta dali krv. Ovo je bila prilika da se promovišu najhumaniji, a gradonačelnik Pavle Markov dodeljuju’i priznanja istakao je da je ponosan na činjenicu da je naš grad najhumanija sredina u našoj zemlji.

-Kikinđani su pokazali da su najhumaniji u našoj zemlji. Davaoci iz našeg grada su najbolji i to govori o humanosti, odgovornosti i razvijenoj svesti da pomognu drugima. Dobrovoljni davaoc može dati samo zdrava osoba i naše je da podstaknemo sve one koji imaju da daruju krv. Ovo je prilika da se zahvalim svim davaocima i da dodam da me posebno raduje što se i mladi ljudi odazivaju pozivu da daju krv. “Klub 25” koji okuplja davaoce od 18 do 25 godina uvećava se svake godine – istakao je Pavle Markov.

Pojedinačna priznanja je dobilo 32-oje davalaca koji su tokom godina pokazali svoju humanost. Plakete za najhumanije kolektive “Široko srce” pripale su Gradskoj upravi, Tehničkoj školi, MZ Mokrin i KK “Velika Kikinda”.Danijela Bjeljac, sekretarka Crvenog krsta napomenula je da je prošle godine prikupljeno 2.098 jedinica krvi što je ukupno 3,53 odsto u odnosu na broj stanovnika.