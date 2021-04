Gradonačelnik Nikola Lukač u Vladi Vojvodine potpisao ugovore vredne 22,7 miliona dinara

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas predstavnicima lokalnih samouprava u Vojvodini ugovore za sufinansiranje projekata u oblastima poljoprivrede, vodoprivrede i lokalnog razvoja, vredne više od 773 miliona dinara. U ime grada Kikinde ovom događaju je prisustvovao gradonačelnik Nikola Lukač koji je potpisao tri važna ugovora za naš grad ukupne vrednosti 22,7 miliona dinara.

Od strane Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Kikindi je odobreno milion dinara bespovratnih sredstava za izradu projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta Doma zdravlja u ulici Kralja Petra I broj 106. Izradom projektno tehničke dokumentacije stvoriće se uslovi za rad sportske ambulante koja će pružati usluge preventivnih pregleda, kao i usluge neophodne za adekvatan oporavak i za sporovođenje odgovarajuće terapije.

Sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo potpisana su dva ugovora. Jedan se odnosi na sufinansiranje uređenja atarskih puteva u katastarskoj opštini Sajan. Za ovu namenu Pokrajina izdvaja 7,7 miliona dinara. Ukupna vrednost radova je 11 miliona , tako da će grad izdvojiti 3,3 miliona dinara.Projektom je predviđeno uređenje tri atarska puta u katastarskoj opštini Sajan ukupne dužine 900 metara.

Drugim ugovorom odobren je novac za sufinansiranje izgradnje kanalizacionog sliva Šumice. Sredstva u iznosu od 13 miliona dinara odobrio je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, a istu sumu novca opredelila je i lokalna samouprava. Izgradnja sliva počela 2018. godine i druga faza obuhvatiće izgradnju fekalne kanalizacione mreže u dužini od 1.468 metara.Fekalnu kanalizaciju dobiće stanovici ulica Bašaidski drum od Karlovačkog druma do ulice Šumice, Karlovački drum od Bašaidskog druma do „Livnice“ i Bašaidski drum od Karlovačkog druma do fabrike „Toza Marković“. Meštani ovog dela Kikine imali su velikih problema sa septičkim jamama i izlivima tokom kišnih perioda, što je prouzrokovalo i značajne negativne ekološke posledica u ovom delu grada i stvaralo je nepodnošljive uslove za život u ovom naselju. Po završetku ovih radova biće završena kanalizacija u ovom delu grada. U ovom slivu fekalna kanalizacija izgrađena je u dužini od 2.628 metara. Ti radovi koštali su više od 40 miliona dinara.