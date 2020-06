Gradonačelnik Markov i sekretar za sport i omladinu Batez obišli aktivne projekte u Kikindi

Pokrajinski sekretar Vlade Vojvodine za sport i omladinu Vladimir Batez boravio je danas u radnoj poseti Kikindi. I gradonačelnik Pavle Markov i sekretar Batez istakli su izuzetnu saradnju čiji su rezultati vidljivi.

Za svako selo, fudbal je od izuzetne važnosti za sve meštane. FK„Kozara“ iz BVS nastupa u najvišem rangu takmičenja ako se posmatraju kikindski klubovi a tako uspešan tim na svojim tribinama okuplja i mlađe i starije, one koji vode i cene zdrav život , zatim daje novi kvalitet života i upravo to su razlozi za dalje ulaganje u njegovo napredovanje. Međutim, stadion „Kozare“ zbog stanja u kome se nalazio nije ispunjavao uslove za takmičenju u tom rangu. Tada je Fudbalski Savez pružio klubu mogućnost da se takmiči na svom terenu ali uz privremenu dozvolu uz očekivanje da dozvola bude trajna. Grad Kikinda prepoznao je ovo kao gorući problem za kikindski sport i uz partnerstvo sa Pokrajinskim sekretarijatom za sport i omladinu započeo rešavanje ovog problema.

– Radi se o jednom velikom i značajnoj projektu pa i u finansijskom smislu. To je razlog što je danas u gostima i pokrajinski sekretar Batez, jer je sredstvima ovog sekretarijata započet ceo projekat. Sam grad Kikinda ne bi mogao sam da iznese ovaj projekat i kao i nebrojeno puta do sada dobili smo pomoć i to govori i o kvalitetu samog projekta i o njegovoj važnosti. Jedno od važnih obeležja Banatskog Velikog Sela jeste fudbal. Za razvoj ovog sporta pa u neku ruku i sela, važno je da postoje dobri uslovi. Uvažavajući da je objekat bio star skoro 50 godina, da je bio na ivici rušenja, da nije ispunjavao uslove za ligu u kojoj igraju, doneta je odluka da se pokrene ovaj projekat. Ovo je prva faza, vrednost je negde oko 8 miliona, od čega je Pokrajinski sekretarijat izdvojio 5 miliona a Grad Kikinda 3 miliona. Ovim putem se zahvaljujem i gospodinu Batezu zbog prepoznavanja potrebe da se ovaj problem reši a nadam se i da ćemo nastaviti i dalje i da uskoro dođemo i na otvaranje novih prostorija ovde u selu, rekao je Pavle Markov, gradonačelnik Kikinda.

– Grad Kikinda je delegirao ovaj projekat kao prioritet za razvoj sportske infrastrukture. Mi smo to prepoznali i drago mi je što smo evo posle par meseci krenuli i sa prvom fazom samog projekta. Izdvojili smo 5 miliona dinara. Sada je kod nas na razmatranju i druga faza projekta. Svi znamo da je budžet Autonomne pokrajine Vojvodine smanjen za 4,2 milijarde zbog kompletne situacije oko virusa Covid i nadamo se da bez obzira što sekretarijat za sport raspolaže sa 100 miliona manje sredstava nego na početku godine, da ćemo uspeti da projekte koje smo započeli nastavimo i da će oni imati prioritet a da probamo da kao što smo radili do sad budemo prisutni na što više lokacija, rekao je u Banatskom Velikom Selu pokrajinski sekretar za sport i omladinu Vladimir Batez.

Batez je istako da je uvek postojala dobra i partnerska saradnja gradske uprave u Kikindi i Sekretarijata za sport i omladinu.

– Uvek za svaki posao vezan za infrastrukturu je postojala dobra volja Grada Kikinde i sufinansiranje i stvarno je ovo primer jedne dobre partnerske saradnje i jedino tako zajedničkim udruživanjem oko projekata ćemo biti efikasniji i imati nešto konkretno da vidimo da smo i realizovali, dodao je Batez.

Prva faza radova koja bi trebalo da bude gotova tokom naredna dva meseca obuhvata grupe radove odnosno rušenje postojećih objekata i postavljanje temelja za izgradnju administrativne zgrade, teretane, svlačionice.

Nakon stadiona „Kozare“ Markov i Batez obišli su i školu Jovan Popović gde je takođe udruženim sredstvima uređen krov na fiskulturnoj sali. Za ovaj posao grad je izvdojio 1.600.000 dinara a Pokrajinski sekretarijat za sport 1.200.000,00 dinara. Ova škola danas, posle nekoliko godina konstantog ulaganja može da se ponosi postignutim.

– Sigurno da to predstavlja jedan važan segment cele priče Osnovne škole „Jovan Popović“. Nije zgoreg da se podsetimo kako je ova škola izgledala pre nekoliko godina. Ja sam, kada se prisetim tih dana, tada rekao da je ceo ovaj kraj u teškom stanju, na neki način i zbog same škole koja je bila zaboravljena i u jednom potpuno neadekvatnom stanju i tada smo krenuli se bavimo investicijama i da dovodimo stvari u pravi red. Svakako da moram da istaknem agilnost samog menadžmenta škole i one koji su radili na projektima, ukazivali šta je potrebno urediti i srediti. Pokrajinski sekretar gospodin Batez je dao svoju podršku budući da školske resurse koriste i sportski klubovi. Danas smo zajedničkim radom došli do toga da ova škola predstavlja ako ne najlepšu, onda jednu od najlepših u Kikindi i šire. Dakle pređen je jedan veliki put od jednog, moramo reći, očajnog i neprihvatljivog stanja do jednog sada prihvatljivog stanja. Ustanove obrazovanja su nam svakako jedan od prioriteta, znate koliko smo škola pa i vrtića renovirali u prethodnom peridu i ovo je jedan dokaz u prilog svemu tome, rekao je Markov obilazeći završene radove u Jovan Popović školi.

– Stvarno je zadovoljstvo doći u ovako jednu uređenu školu. Zadovoljan sam ovim što sam ovde video i nadam se da ćemo uspeti da u narednom peripodu damo podršku jednoj ovakvoj školi koja je izuzetno aktivna i koja razume potrebe samih đaka, dece i omladine u oblasti sporta, rekao je Batez.

Naravno da i od opremljenosti škole zavisi i da li će se roditelji đaka prvaka odlučiti da svoje dete upišu u tu školsku ustanovu. „Jovan Popović“ škola sada ima bolje izgleda a u Kikindi je prepoznata i kao sporstka škola.

– U nekoj meri i izgled i oprema škole utiče na odabir roditelja gde će upisati decu. Kod nas ne mogu da kažem da je drastično povećan trend upisa ali nemamo problema kao što smo imali ranije. Što se tiče pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, i sekretara Bateza, i lokalne samouprave imamo odličnu saradnju. Svaki put kada smo imali problem saslušani smo i pronađen je model za rešenje i mogu sada da kažem da smo neke goruće probleme rešili, kaže Jelena Krvopić, direktorica OŠ „Jovan Popović“ .

Za poslednje 4 godine ukupno 56 kikindskih projekata podržano je od strane Pokrajinskog Sekretarijata za sport i omladinu. Ulagalo se sanaciju škola, otvorenih terena, izdvajana su sredstva za podršku klubovima i sportskim udruženjima, ulagalo se u omladinsku politiku a sve to pretvoreno u novac koštalo je 25 miliona dinara. Ako se uračuna i sufinansiranje grada, u iste projekte uloženo je bezmalo duplo više novca.