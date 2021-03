Grad Kikinda i BKC raspisali konkurs za objavljivanje tri prve knjige mladih autora

Grad Kikinda i Banatski kulturni centar raspisali su konkurs za objavljivanje tri prve knjige mladih autora do 35 godina. Na konkurs se mogu prijaviti autori poezije, proze, eseja, književne kritike, naučnih i istraživačkih radova. Žiri će nastojati da odabere jedan rukopis autora iz Kikinde, jedan autora sa teritorije Srbije i jedan iz dijaspore.

-Prošle godine smo napravili pauzu zbog cele situacije sa epidemijom kovida 19, a ove nastavljamo na moje veliko zadovoljstvo. Žiri ove godine radi u sastavu Radovan Vlahović, direktor BKC, Senka Mudrinić, organizatorka programa u Kulturnom centru i ja kao predsednica žirija. Velika je čast biti predsednik žirija za nagradu koju sam 2019. godine dobila jer ona otvara nove mogućnosti, otvara vrata u svet književnosti, pruža priliku za upoznavanje kao i konkurisanje za druge nagrade. Konkurs je otvoren od 17. marta do 1. juna- rekla je Milena Živkov, članica GV za obrazovanje i kulturu

Ovo je dvanaesti konkurs za mlade autore. Rezultati će biti objavljeni do 1. jula, a knjige izdate do kraja oktobra.

-Kao neko ko je od ovog konkursa počeo sa pisanjem i na konkursu dobio priliku da objavi svoju knjigu, zahvalila bih se Radovanu Vlahoviću jer neguje ovu ideju, kao i gradu zahvaljujući čijoj podršci je moguće konkurs realizovati. Mladi dobijaju priliku da počnu, nadam se lepim rukopisima- istakla je Senka Mudrinić, organizatorka programa KC

Direktor BKC Radovan Vlahović podsetio je na istorijat ovog konkursa, kao i na to kako se rodila ideja da se podrže mladi autori.

-Pre četrdeset i više godina, Matica srpska je imala ediciju prva knjiga, ali je devedesetih to utihnulo. I književna omladina Srbije je imala tu instituciju, ali je i to sa raspadom zemlje utihnulo. Kada smo se mi pojavili sa ovim konkursom, to je bilo veoma prijatno iznenađenje, svojevrsna novina. Od tada do danas smo objavili više od 20 knjiga i svi ti mladi autori su veoma uspešni- navodi Radovan Vlahović, direktor BKC.

Rukopise u word formatu zajedno sa biografijom autora i kontakt podacima treba poslati na mejl Banatskog kulturnog centra banatskikulturnicentar@gmail.com. Sve informacije o konkursu dostupne su na sajtu ove ustanove www.bkcknjige.rs. Objavljena dela pojaviće se i na beogradskom Sajmu knjiga, ukoliko bude održan.