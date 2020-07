Gojković, sekretar za zdravstvo: u SBO sa jučerašnjim presekom 21 obolelih u ovom talasu

Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo, je izjavio da je u Vojvodini sa jučerašnjim presekom aktivno 1.012 slučajeva obolelih od virusa korona.

Situacija u Vojvodini je nesigurna ali pod kontrolom rekao je prilikom obraćanja medijima pokrajinski sekretar za zdravtsvo Zoran Gojjković.Najviše zaraženih je u Južnobačkom okrugu a u Severnom banatu ih je sa jučerašnjim danom 21. On je ponovio da se moramo pridržavati mera jer zdravstveni sistem ukoliko se ovaj trend nastavi neće izdržćati priliv tolikom broja obolelih. Za to je, kako kaže, dovoljno još svega 5 do 7 dana poput poslednja dva tri dana kada je priliv u bolnice bio preko 100 na dnevnom nivou.

– Znam da ima gužvi ispred Covid ambulanti. To su i dalje pacijenti sa lakšom kliničkom slikom. Zamislite kako će biti kad te gužve koje nisu male budu ispred bolnice gde će ti isti ljudi koji sada mogu da sačekaju sat dva I da budu pregledani, kada budu umirali I ne bude mogla da im se pruži pomoć u bolnicama jer u bolnicama više neće biti mesta. Mi možemo da preokrenemo situaciju, mi iz ovog pik-a možemo da izađemo najmanje oštećeni, ali moramo da shvatimo da je krajnje vreme da poštujemo tri osnovne mere koje smo molili sve naše građane unazad četiri meseca. Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo

Gojković je rekao da poslednjih dana dobija poruke svojih kolega u kojima ga mole da prenesu poruku javnosti:

– Ako neko ne nosi masku, ako se neko ne pridržava mera, da li je spreman da potpiše da ukoliko dobije korona virus da ne ide u bolnicu?! Da li je spreman da potpiše da za njega I njegove najbliže ne treba da bude pružena I ukazana medicinska pomoć?! Samo da se to svi zapitamo, a mi ćemo lečiti sve ljude, sve građane dok god budemo mogli. A ne znam koliko ćemo moći ako se budemo ovako ponašali, rekao je Gojković.

Istakao je i da su ostale opšte bolnice u Vojvodini uspele da se pripreme za prijem lakših i blažih oblika bolesti. Pet novih Covid bolnica u Vojvodini su u Vršcu, Vrbasu, Subotici, Somboru i Sremskoj Mitrovici.Među njima nije Kikinda ali ukoliko bude potrebe za tim, kikinđani će imati pomoć kolega iz Sente.

– Pomoć opštoj bolnici u Kikindi će pružiti I Opšta bolnica iz Sente, ali nju čuvam, pošto imamo a to je moja najveća mora, Novi Kneževac Specijalna psihijatrijska bolnica,Specijalna psihijatrijska bolnica u Vršcu, Specijalna psihijatrijska bolnica u Kovinu, i deo u Beloj Crkvi gde imamo više od 3000 pacijenata koji su psihijatrijski i koji se leče I koji su izuzetno teški u slučaju da dođe do infekcije u takvim ustanovama. Za sada Opšta bolnica u Zrenjaninu, I deo Infektivne bolnice u Zrenjaninu će biti planiran za Non Covid infektivne pacijente jer nas očekuje a bojim se da će biti brzo I druge infektivne non covid bolesti koje se javljaju u letnjem periodu a to su meningitisi, meningoencefalitisi, I ono pto je za Vojvodinu tipično a to je Groznica Zapadnog Nila, tako da će kapaciteti ovog infektivnog odeljenja zrenjaninske opšte bolnice biti planirani za non covid infektivne pacijente a deo ispomoći za srednje banatsku regiju će biti Specijalna bolnica za plućne bolesti u Zrenjaninu, objašnjava Gojković.

I u Kikindskom zavodu za javno zdravlje ponovo se rade PCR testiranja, istakao je Gojković.

– Svi osim Zrenjanina I Pančeva koji će to krenuti za 5 do 7 dana su počeli da rade PCR testiranja, odnosno analizu iz brisa koji se upućuje iz regiona. To znači rade Mitrovica, Subotica, Kikinda I Sombor. U Vojvodini se na nalaz PCR testiranja čeka izuzetno kratko upravo zbog ovog što sam rekao jer smo uspeli da osposobimo I veliki broj naših zavoda da nam pomognu da ne bude samo teret na Institutu za javno zdravlje Vojvodine, kaže Gojković.

Zbog velikog broja asimptomatskih slučajeva na delu je tiho prokužavanje kroz populaciju.

– Mi u ovom trenutku očekujemo i na osnovu nekih seroloških ispitivanja koje radimo da na teritoriji Srbije je oko 10 posto ljudi kroz koje je tihoprokužen, odnosno je tiho prošao virus. To je slično u Vojvodini I celom regionu, možda se meri sa 10 posto gore dole. To znači da je 200.000 građana Vojvodine tiho prokuženo virusom. Pet posto bi bilo 100.000. Jako je teško to u ovom trenutku govoriti I razmišljati o tome. Mislim da je ključna stvar, ne treba da se brinemo I ne treba da mislimo šta će biti s virusom. Treba da mislimo šta će da bude s nama, rekao je Gojković.

Zdravstveni sistem Vojvodine je dobro organizovan i treba nam podrška građana da ovo izguramo što pre, zaključio je Gojković.