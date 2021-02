Funkcionalno obrazovanje odraslih nova šansa da se, nakon završene osnovne škole, dođe do zaposlenja

Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih u Severno banatskom okrugu realizuje se deceniju unazad. Namenjeno je osobama koje nisu završile osnovno,formalno,obrazovanje. Nacionalna služba za zapošljavanje uspešno realizuje funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih u saradnji sa pet osnovnih škola u Severnom Banatu, a naša TV ekipa proverila je kako to funkcioniše u Osnovnoj školi „Gligorije Popov“ u Ruskom Selu.

Nacionalna služba za zapošljavanje u cilju podrške nezaposlenima da dođu do posla realizuje program Funkcionalnog obrazovanja odraslih. Koliko je to važno govori podatak da od ukupnog broja nezaposlenih lica ,a njih je u Kikindi na kraju prošle godine bilo 3046, već duži niz godina, najviše je nekvalikovane radna snage sa osnovnom, nepotpunom osnovnom ili bez osnovne škole i taj procenat je zabrinjavajući a iznosi preko 53 posto. To je presudna statistika zbog koje je obrazovanje odraslih i te kako potrebno. Razlozi zbog kojih sugrađani nisu završili osnovnu školu su različiti i govore o brojnim sudbinama, ali svako ko se osnaži da u kasnijim godinama počne da se školuje zaslužuje podršku.

Svi poslodavci od kandidata očekuju da imaju završenu osnovnu školu. Nacionalna služba za zapošljavanje Filijala Kikinda koja realizuje ovaj program ujedno pruža ohrabrenje ovim licima da uz pomoć obrazovanja dođu do radnog mesta.

Prošle godine 75 lica završilo je jedan od tri ciklusa obrazovanja za odrasle.

NSZ ali i članovi školskog tima Funkcionalnog obrazovanja odraslih imaju značajnu ulogu da najpre podstaknu lica na evidenciji nezaposlenih da obrazovanjem promene svoj život na bolje.

Pored škole “Gligorije Popov” u Ruskom Selu, program obrazovanja za odrasle sprovodi se u školi u Mokrinu, Senti, Adi i Kanjiži.