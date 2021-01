Fajzer vakcinom počela imunizacija zaposlenih u kikindskoj bolnici

I u kikindskoj bolnici počela je vakcinacija zdravstvenih radnika i nemedicinskog osoblja saglasnih da prime Fajzerovu vakcinuprotiv korona virusa . U prilogu koji sledi za TV Kikinda govori dr Marija Vukobrat, anesteziolog.

Prve doze Fajzerovih vakcina stigle su u Kikindu i to u kikindsku bolnicu gde je u subotu započeta imunizacija zdravstvenih radnika i nemedicisnkog osoblja. Među lekarima koji su primili Fajzerovu vakcinu je doktorka Marija Vukobrat, anestezilog.

– Osećam se odlično. Srećna sam što smo imali priliku da budemo vakcinisani jer naše kolege koje su u regionu još uvek nemaju dostupnu vakcinu a vakcina puno znači. Živimo u 21 veku i svakako je bolje prevenirati, jel tako?! Sprečiti nego lečiti. Bez obzira na činjenicu da mali broj stanovnika dospe do respiratora za onog kome se desi to je strašno i mali je procenat preživljavanja, naročito zbog činjenice da terapisjek mere kojima možemo delovati jesu ograničene jer nema leka protiv korone i jedina mera je vakcinacija. Iako to ne znači da će nas kao i u slučaju gripa to sto posto zaštititi od obolevanja ali će u svakom slučaju dati blažu kliničku sliku i brže i lakše ozdravljenje, kaže za TV Kikinda doktorka Marija Vukobrat, anestezilog u Opštoj bolnici Kikinda.

Ovo je 11 mesec kako se lekari bore sa kovidom. Iako su saznanja o virusu danas daleko veća nego marta prošle godine kada je zabeležen prvi slučaj korona virusa u Kikindi, veliki broj obolelih, ne mali broj hospitalizovanih, pa i teških slučajeva tokom prethodnog perioda, doveli su do premora zaposlenih kako u bolnici tako i Covid ambulantama. Mnogi aktuelnu imunizaciju doživljavaju kao naznaku slobode.

– Taj psihički momenat i činjenica da imamo šansu da pokrenemo kako sopstveni imuni odgovor, a tako i moje kolege koje su se vakcinisale svoj, i da postoji bolji način da steknemo imunitet nego da se u okruženju zarazimo Covidom, i tako pomognemo onima kojima će biti potrebna naša pomoć, to je benefit vakcinacije, kaže dr Vukobrat.

Dr Marija Vukobrat ističe da sada 48 sati nakon vakcinacije nije imala nikakve nus pojave.

– Pa osećam se odlično jedino što sam imala minimalan otok i bol na mestu uboda, što je potpuno očekivano. Kod mnogih je bila dilema i apel za Fajzerovu vakcinu koju smo mi primili, da treba biti oprezan kod alergijskih reakcija ako imamo u anamnezi od ranije poznatu alergiju na neki lek ili hranu. Međutim, iskonsultovala sam se sa grupom čiji sam član a koju je oformila Svetska zdravstvena ogranizacija i koju čine profesori sa Mejo klinike, koji kažu da alergija nije kontraidikacija ali je potrebno posle vakcinacije da se pacijent ospervira da bi se moglo reagovati u slučaju potrebe, objašanjava dr Vukobrat.

Već do sada rečeno od strane dr Vukobrat apel je da se građani, kada dođe vreme za to, odazovu vakcinaciji.

– Moja poruka jeste vakcinišite se, živimo u 21.veku. Treba da budemo srećni što smo privilegovani da imamo dostupnu vakcinu, navodi dr Vukobrat.

Važno je istaći da je vakcinacija na dobrovoljnoj bazi i da je u ovom trenutku jedini lek protiv korona virusa.