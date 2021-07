„Etno kamp starih zanata“ u ruskoselskom „Torontalu“ održava se po 20. put

Dve decenije održavati „Etno kamp starih zanata“ u jednom selu, gde činjenica kao i u drugim selima nema puno dešavanja, te se mladi obično trude da iz njega odu, a ne da u njega dođu, nije nimalo lak posao. Ipak punih dvadeset godina, Udruženju „Torontal“ u Ruskom selu to polazi za rukom.

– Dvadeset godina živi ovaj kamp. U njega dolaze deca iz Kikinde, Žitišta i Nove Crnje, puno je dece i iz drugih krajeva Vojvodine, a tu su i deca ljudi koji više ne žive u našoj zemlji. Čuvamo tradiciju i stare zanata, deca to vole, kao što je rezbarenje drva, rad sa glinom, nizanje perlica, pustovanje. Ovaj kamp su primetile i važne insitucije: Mađarski nacionalni savet, Pokrajinski sekretarijat za nacionalne manjine i naravno Grad Kikinda. Priznaćete, dvadeset godina imati takvu tradiciju nije malo. Mađarski nacionalni savet je proglasio ovu manifestaciju od posebnog značaja, a ja imam želju da to učine i naš grad i Pokrajinske institucije. Svi oni i finansijski svake godine pomažu ovu manifestaciju i za to im se zahavljujem. Nešto važno, na početku kampa razgovarao sam sa polaznicima. Više od polovine dece već je prethodnih godina dolazilo na kamp, a 40 posto njihovih roditelja su takođe kao deca dolazili. Ti podaci idu u prilog tome koliko trajemo i kakav emitivni utisak ostavlja na učesnike, rekao je Šandor Talpai, predsednik Udruženja „Torontal“ u Ruskom Selu.

Prošle godine u toku korone kamp nije održan u ovom obimu, učestvovalo je svega petnaestoro dece, te se, kako u šali kaže Talpai, prošlogodišnji računa kao 19A, a ovaj na kome se okupilo 95 dece je jubilarni dvadeseti. Kamp su danas obišli i lokalni čelnici. Gradonačelnik je na prvom mestu izrazio zahvalnost Šandoru Talpaiju i Udruženju „Torontal“ na istrajnosti.

– Ovi ljude se više od dvadeset godina bore da ovde u Rusko selo, kroz međunarodne i domaće projekte, privuku dovoljno novca da se ovde što više radi upravo u smeru očuvanja tradicije i kulture naroda koji žive na ovom podneblju. Pored svih izazova i ovaj kamp istrajao je dvadeset godina i ovo je milina videti koliko je dece došlo i kako uče, uživaju u ovome i druže se. Mi kao grad apsolutno ćemo podržavati i dalje ovaj kamp. Svakom ko dolazi u Kikindu preporučio bih da obavezno dođe i poseti ovaj predivan prostor u Ruskom Selu, kaže gradonačelnik Kikinde Nikola Lukač.

Erik Šili iz Kikinde učestvuje drugi put.

– Imao sam izbor između dva kampa i izabrao sam ovaj u Ruskom selu. Od ponedeljka smo ovde, rezbario sam drvo, sad radim sa glinom, a najviše bih voleo sa perlicama da radim. Imam nove drugare ali ne znam kako ćemo se ubuduće družiti, ne koristimo fejsbuk i viber, videćemo, kaže devetogodišnji Erik.

Etno kamp se završava sutra kada će biti otvorena i izložba radova dece nastalih tokom ove nedelje, a već u nedelju na ovom mestu, koje svojim izgledom zaista ostavlja utisak, biće održan “Festival gulaša”.