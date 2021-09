Epidemiološke mere tokom 36. Dana ludaje: Na četiri punkta u centru testiranje na koronu

Na osnovu predloga mera ZZJZ Kikinda, tokom održavanja manifestacije „36. Dani ludaje“, od 9 do 12. septembra biće sproveden kontrolisan ulazak na Gradski trg, što podrazumeva da posetioci, izvođači i učesnici moraju imati potvrdu o vakcinaciji, negativan (PCR) test ili negativan antigenski test, ili potvrdu o preležanoj bolesti, ne stariju od tri meseca.

U gradu će biti organizovani punktovi na kojima će biti omogućeno učesnicima, posetiocima i izvođačima da urade besplatan antigenski test i to na četiri mesta: kod prostorija ADZNM „Gusle“, kod hotela „Narvik”, kod robne kuće „Azija“ i kod Gradskog parkinga. Testiranja će obavljati obučeni medicinski radnici Doma zdravlja, a punktovi će raditi u petak, od 17 do 22 sata, a u subotu od 10 do 22 časa.

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, iz gradske uprave mole da se svi pridržavaju navedenih mera. Apel je uputila i Jasmina Milankov, v.d. direktorica Turističke organizacije:

–Grad Kikinda obezbedio je dovoljnu količinu antigenskih testova. Ovi testovi važiće samo tokom trajanja „Dana ludaje“. Apelujem na sve građane da budu odgovorni prema sebi, ali i prema drugima. Svima koji se ne osećaju dobro ili sumnjaju da su zaraženi koronavirusom, savetujemo da ostanu kod kuće i da potraže lekarsku pomoć– rekla je Milankov. Prema podacima ZZJZ, u Kikindi ima 318 aktivnih slučajeva virusa korona.

–Ako se na punktovima za brzo testiranje utvrdi da je neko pozitivan, to lice ćemo uputiti u kovid ambulantu našeg Doma zdravlja. Kad je reč o trenutnoj epidemiološkoj situaciji, mogu da potvrdim da se broj pozitivnih povećava iz dana u dan. Na dnevnom nivou, beležimo između 20 i 25 novozaraženih. Uglavnom se radi o nevakcinisanim osobama između 30 i 50 godina, a ima i tinejdžera– navodi dr Biljana Marković, direktorica Doma zdravlja.