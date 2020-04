Epidemiološka situacija u okrugu bolja, povećan broj testiranja

Od 10. marta, od kada je u Kikindi registrovan prvi slučaj korona virusa, do danas epidemiološka situacija u našem gradu je znatno bolja. Sredinom marta Kikinda je bila jedno od žarišta, ali na svu sreću tok epidemije stavljen je pod kontrolu. Epidemiolog dr Sandra Radlović, direktorica ZZJZ podseća da su od prvog dana uvođenja vanrednog stanja u Srbiji na teritoriji grada prestale sa radom sve firme i prodavnice koje nisu od vitalnog značaja za funkcionisanje građana.

-Na nivou okruga možemo da testiramo 100 ljudi dnevno bez problema. Svakodnevno se javljaju sporadični slučajevi i toga će biti i u buduće. To je neminovnost koja će nas pratiti čitave godine zato je važno da pažnja svih nas ne popušta. Imamo svega četiri pacijenta koji su, kako mi to kažemo, „aktivno“ bolesni. Osim trojice preminulih sugrađana svi ostali su izlečeni. Kada me pitaju da li je ovo početak kraj epidemije, moj odgovor je da , ali još je on daleko – istakla je dr Sandra Radlović.

Prosek godina obolelih od korona virusa na teritoriji okruga je 48.

-Novina je da su proširene indikacije za testiranje. Krizni štab Vlade Republike Srbije doneo je odluku da se svaki pacijent sa respiratornim tegobama i povišenom temperaturom testira na kovid. Svaki pacijent koji se hospitalizuje u Bolnici iz bilo kog razloga i koji nije sumnjim na kovid takođe se testira na koronu. Time su obuhvaćene i porodilje i deca.

Svaka osoba koja pređe granicu sa Srbijom, a iz Severnobanatskog je okruga takođe se testira. U roku od 24 sata oni su dužni da se jave na testiranje. Naša sagovornica napominje da svaki građanin koji zna da je bio u kontaktu sa obolelim od korona virusa takođe može da se se testira. Završeno je seroepidemiološko ispitivanje. Rađeno je na građanima koji su u januaru i februaru imali upalu oba plućna krila. Ni kod jednog pacijenta nije potvrđeno da su imali korona virus.