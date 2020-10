Epidemiološka situacija u gradu i dalje povoljna, oprez neophodan

Epidemiološka situacija u gradu je stabilna ali je oprez sada više nego potreban. U bolnici je i dalje hospitalizovana jedna starija sugrađanka čije je stanje stabilno, dok je doktorka koja je obolela od Covid 19 infekcije i dalje na lečenju u Novom Sadu sa znacima poboljšanja.

Među Kikinđanima obolelim od Covid 19 infekcije, dve osobe su hospitalizovane. Medicinska randica koja je ptrehodno bila u kikindskoj bolnici a potom prebačena za Klinički Centar Vojvodine je sada stabilnijeg stanja i oporavak je u toku, a u kikindskoj bolnici leči se takođe jedna pacijentkinja.

– Što se tiče pacijentkinje koja je kod nas na lečenju, radi se o osobi koja je 1933. godište, znači o starijoj pacijentkinji koja je tu od 5. oktobra. Ona je sad u stabilnom stanju. Inače, od drugih bolesti ima povišen krvni pritisak i Alchajmera. Najbitnije je da je stanje kod nje stabilno i da postoji mogućnost i šansa da se pacijentkinja oporavi. E sad, tu kod Covida nikada niste sigurni, uvek može doći, a posebno kod starijih osoba, do pogoršanja, navodi dr Mirko Stojisavljević, direktor Opšte bolnice Kikinda.

Broj pregleda u febrilnoj ambulatni je parametar epidemiološke situacije u gradu, kaže dr Stoisavljević. Od početka meseca zaključno sa 12. oktobrom u proseku se obavi 3,4 pregleda dnevno. Dok se situacija na nivou zemlje blago pogoršava, u Kikindi je za sada stabilno, ocenjuje direktor bolnice.

– Što ne znači da se stanje ne može pogoršati a to zavisi od našem ophođenja prema merama. Nošenje maski, pranje ruku, distanca, to su osnovne stvari koje su dovele do ovog stanja u bolnici, i u gradu i toga se treba pridržavati.

Kikindska bolnica i dalje radi po redovnom režimu i to je izuzetno važna informacija za građane kako bi stabilnu situaciju iskoristili za preglede na koje su čekali.

– Još uvek radimo normalno, i dalje sam dozvolio da se rade sve operacije, da iskoristimo ovo relativno stabilno stanje. Parametar je febrilna ambulanta. Kad febrilna ambulanta krene sa nekim povećanim brojem pregleda i poveća se broj pozitivnih pacijenata, to je znak da moramo da se opet prestrojimo, jasan je dr Stojisavljević.

Mladi ljudi koji su u najvećoj meri u cirkulaciji mogu biti virusonoše, zato je neophodno pridržavati se mera i obavezno nositi masku na svakom mestu, poručuje dr Stojisavljević.