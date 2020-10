Epidemiološka situacija nepovoljna ali i dalje stabilna

Broj novoregistrovanih slučajeva na nedeljnom nivou u Kikindi je ispod pet, iako se na dnevnom nivou testira uglavnom dvocifren broj građana. U Kikindi je već duže vreme 11 aktivnih slučajeva obolelih od korona virusa. Među njima nema dece.

– Sve su to odrasli ljudi i to uglavnom radno aktivno stanovništvo, mada , u poslednje vreme registrujemo i obolele preko 80 godina. Za većinu njih smo identifikovali odakle je put zaražavanja. Mogu da kažem da se nekoliko njih zarazilo u Rumuniji, da su dobili simptome po povratku iz Rumunije ili su razvili simptome dok su još boravili u toj zemlji. Za ostale znamo da su se zarazili od njih. Za nekoliko ljudi znamo da su se zarazili u Mađarskoj. U okolnim zemljama je izuzetno velika prevalencija, to znači da je veliki broj akutnih slučajeva u okolnim zemljama. Imamo i visoku smrtnost u Rumuniji, kaže doktorka Tanja Pecarski, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje Kikinda.

Među obolelim Kikinđanima ima i hospitalizovanih, i to u Novom Sadu.

– Trenutno je dvoje, nažalost, hospitalizovano i oboje se nalaze u Kliničkom centru Vojvodine. Jedan je tamo i potvrđen a drugi je zbog težine kliničke slike transportovan. Za sada je njihova situacija stabilna. Međutim, znamo da ide sezona respiratornih infekcija, imamo polagano rast akutnih respiratornih infekcija, obolenja sličnih gripu su još uvek na nivou prošlogodišnjeg i u granicama očekivanog i najveći broj obolelih je u uzrasnoj kategoriji od 5 do 14 godina. To je uobičajeno za ovo doba godine, objašnjava dr Pecarski.

Postavlja se pitanje kako dolazi do širenja respitratornih obolenja ako se pridržavamo mera, pre svega nosimo maske.

– Pored respiratornog puta prenosa, korona se prenosi i na drugi način. Znamo da se izlučuje i stolicom, prema tome može se preneti kontaktom. Postoji i takozvani direktni aerogeni prenos ali i indirektni, kada čestice padnu na zemlju i izgube vodu, podižu se u vazduhu i možemo ih inhalirati u respiratorni trakt i na taj način se inficiramo. Dakle, nije samo jedan put prenosa korone za razliku od gripa koji se prenosi uglavnom samo fligiovim kapima, retko se može preneti na drugačiji način, objašnjava dr Pecarski.

Doktorka Pecarski je još jednom uputila apel da se sugrađani pridžavaju propisanih mera kao i zahvalnost za dobro ponašanje.

– Hvala građanima koji poštuju mere prevencije koje smo prepisali i molim ih da i dalje budu ovako disciplinovani da bismo mogli da zadržimo ovakvu epidemiološku situaciju, kaže dr Pecarski.

U vreme kada u našoj zemlji izuzetno brzo dolazi do porasta broja obolelih, u Kikindi je još uvek stabilno. Ipak, period iza nas nam je pokazao da se stanje menja preko noći. Tokom nepunih sedam meseci od kako je proglašena epidemija u našoj zemlji, najveći broj aktivno obolelih u jednom trenutku kod nas je iznosio 150 , dvoje pacijenata je maksimalno bilo na respiratorima, a najviše hospitalizovanih u kikindskoj bolnici bilo je krajem jula i to 31 pacijent. Kikinda je među gradovima sa najnižom stopom smrtnosti od korona virusa.