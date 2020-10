Epidemiolog dr Sandra Radlović: Izvor infekcije u porodicama nisu deca

U Kikindi je, zahvaljujući građanima koji u velikom broju poštuju mere, epidemiološka situacija i dalje stabilna ali nepovoljna zbog okruženja.

Jučerašnja informacija koju su preneli brojni beogradski mediji da je u Kikindi na taj dan troje obolelih, odnosi se na broj pozitivnih na korona virus u celom severnobanatskom okrugu. Tačno je da je juče registrovano dvoje pozitivnih u Kanjiži i jedan u Kikindi.

Kikinda se i dalje dobro drži u epidemiji korona virusom. Obolelih ima, ali u odnosu na druge gradove Srbije taj broj je kontrolisan. Sa današnjim danom broj aktivnih slučajeva iznosi 12 a podsetićemo da je pre dve nedelje taj broj iznosio 11 aktivnih pacijenata. Iako se brojke ne saopštavaju na dnevnom nivou juče se u beogradskim medijima pojavila informacija da je troje obolelo u našem gradu.

– To je tri za okrug, zato što Kikinda šalje rezultate za čitav Severnobanatski okrug. Juče je bilo 3 obolela, dva u Kanjiži i jedan u Kikindi. Znači, mi od 15.septembra imamo obolelih na dnevnom nivou jedan, dva, jednom se desilo do 27.oktobra da imamo troje obolelih. Mi imamo taj nizak trend obolevanja, samo bi bilo dobro da što duže zadržimo taj broj obolelih na dnevnom nivou. To je rezultat toga što su Kikinđani odgovorni, što doslovno sprovodimo sve protiv epidemijske mere, nosimo maske, držimo distancu, naučili smo mnogo na početku epidemije u martu i zaista hvala svim građanima i samo da ostane tako, kaže epidemiolog dr Sandra Radlović, direktorica Zavoda za javno zdravlje Kikinda.

U kikindskoj bolnici se i dalje leči jedan pacijent kod koga je registrovan virus korona.

– Da li nas sreća služi ili se mi pridržavamo onog što je rečeno, svih onih mera, ali stanje je za sada stabilno. Šta to znači?! Znači da je evo već treća ili četvrta nedelja zaredom kako Vam ja referišem isto kao i ranije. Broj pregleda u toku nedelju dana u febrilnoj ambulanti je bio 31. Kretao se od jednog pregledanog pacijenta do maksimalno sedam. Mi imamo jednog hospitalizovanog pacijenta, dijabetičara, muškog je pola, 1957. godište, klinički je dobar, juče je rađena kontrolna oksimetrija i u normalnim je vrednostima, kaže dr Mirko Stojisavljević, direktor Opšte bolnice Kikinda.

Među aktivnim slučajevima u Kikindi, nema obolele dece.

– Izvor infekcije u porodicama nisu deca. Obično su to roditelji, ili kako mi kažemo radno aktivno stanovništvo, jer je najveći broj obolelih u kategoriji između 30 i 50 godina. To su mladi koji izlaze, odlaze na proslave, rođendane, slavlja gde se peva a virus se najviše izlučuje tokom pevanja i glasnog govora. Od 1.septembra, dakle od početka nove školske godine nemamo ni jedno dete obolelo. Tu mislim na decu od jedne do 19 godina. Znači i u predškolskim ustanovama, u vrtićima, osnovnim i srednjim školama nema obolele dece, što znači da škole dobro funckionišu, da se proitiv epidemiološke mere poštuju, nose se maske, vrši se redovna dezinfekcija i samo da ostane tako što duže, objašnjava doktorka Radlović.

– Na dečijem odeljenju, namerno pričam o dečijem odeljenju, u zadnje vreme nije bilo kovid pozitivnih pacijenata. To znači, opet ponavljam, ako se pridržavamo svega onoga, rezultati su veoma dobri. Sve zavisi od našeg ponašanja. Imate ljudi koji neće da nose maske. Koji neće ničeg da se pridržavaju. Imali smo i takvih primera, ljudi koji su što kažu „od brega odvaljeni“ misle da im se ništa ne može desiti, a onda kad se razbole vide da drčnost i nepridržavanje mera ne daje nikakve rezultate, iako čovek smatra da se ne može razboleti, ali bolest ne bira, otvoren je dr Mirko Stojisavljević, direktor Opšte bolnice Kikinda.

Pored hospitalizovanog sugrađana, preostali Kikinđani kod kojih je registrovan korona virus su dobro, stabilni, sa blagim simptomima i leče se u kućnim uslovima. Većina se zarazila na proslavama ili drugim vidovima okupljanja.

– Zato apelujemo na građane da se što je više moguće suzdrže od grupnih okupljanja. To može da sačeka. Verujem da smo se svi uželeli „normalnog života“, da skinemo maske, svima je već ovoga dosta. Samo još malo da se strpimo, proći će i ovo, vratićemo se uobičajenom načinu života, kaže dr Radlović.

Doktorka Radlović dodaje da to što je 12 aktivnih slučajeva apsolutno ne znači da je toliko obolelih u Kikindi te da je taj broj znatno veći. S obzirom na to da je virus u cirkulaciji, poštovanje mera je presudno da bi se održala ili poboljšala trenutna situacija.