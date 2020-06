Dva meseca bez obolelih od korone u Kikindi

Kikinda već dva meseca odoleva virusu korona. U Zavodu za javno zdravlje potvrdili su da od 26.aprila nemamo ni jedan slučaj novoobolelog od infekcije Covid 19. Ovu dobru vest Vam prenosimo ne sa ciljem da se opustite, naprotiv, nema prostora za opuštanje, opreznost je neophodna. Ipak, u moru netačnih informacija,a koje naravno dolaze i do naše redakije, o broju obolelih sugrađana, o pacijentima koji leže u bolnici i slično, smatrali smo da je neophodno da čujemo zvanične informacije.

Brojne dezinformacije mogu se ovih dana čuti u Kikindi o broju obolelih i zaraženih od virusa corona. Kako smo saznali u ZZJZ u Kikindi nema obolelih od 26.aprila, odnosno već dva meseca.

– Mi smo imali pravu meru, u pravo vreme i na pravom mestu, uz saradnju građana koji su poštovali sve ove mere, što je rezultiralo tome da imamo zadovoljavajuću epidemiološku situaciju. Uspešno smo svi zajedno odgovorili prvom epidemijskom talasu i možemo biti zadovoljni rezultatima. Vrlo je rano za konačne ocene jer dug put je pred nama do kraja ove epidemije. Naime, želim da kažem da virus nije nestao, da je i dalje prisutan u cirkulaciji. Da li je slabije virulencije to niko ne može da kaže, nemamo dokaze. Znamo da je manja infektivna doza. Da bi me svi razumeli, to znači da se manja količina klica prenosi s pacijenta na pacijenta. Znači, onaj ko oboli od manje infektivne doze će imati blažu kliničku formu bolesti ili je uopšte neće imati. To su asimptomatski nosioci bolesti, navodi Sandra Radlović, direktorica ZZJZ Kikinda.

Iako su vesti da obolelih u Kikindi nema izuzetno povoljne, preventivne mere zaštite potrebno je sprovoditi da bi se epidemiološka situacija očuvala.

– Najvažnije je da ljudi shvate da moraju sami da shvate kako će se zaštititi od virusa. Ne može niko drugi da im pomogne. Apelujem na građane ovim putem da sve mere opreza podignu na što viši nivo: nošenje maski u zatvorenom prostoru, fizička distanca, higijena ruku, sve kao i do sada, sve te mere ostaju na snazi. Virusa će naravno biti i tokom leta, nadam se da će to biti samo sporadični slučajevi oboljenja sa blagom kliničkom formom bolesti, dodaje direktorica kikindskog ZZJZ.

Radlovićka je iznela i očekivanja povodom razvijanja vakcine za infekciju Covid 19.

– Nisam optimista. Nisam optimista da će brzo biti. Lično mislim da vakcine neće biti pre jeseni 2021.godine, to je moj lični stav ponovo da kažem. Ostaje nam da se čuvamo, da nađemo način kako sami sebe da zaštitimo. Želim da se zahvalim građanima Kikinde što su poštovali mere, što su bili saradljivi u ovoj zajedničkoj borbi. Oprez mora da postoji dok ne steknemo kolektivni imunitet. Da li ćemo ga steći tihim prokužavanjem što bi bilo idealno ili ćemo dočekati vakcinu, vreme će pokazati, zaključila je Radlovićka.

U Kikindskoj bolnici takođe nema pacijenata iz drugih okolnih mesta obolelih od infekcije Covid 19. Savet je da se zbog smanjenja stresa i nepotrebnog izazivanja panike u ovoj situaciji ne obazirete na neproverene informacije koje preplavljuju kako društvene mreže tako i kikindske kuloare a da u cilju zaštite ne zanemarite pomenute mere bezbednosti.