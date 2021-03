Dr Pecarski: Nemojte oklevati, vakcinišite se

Gostujući u emisiji “Aktuelno”, dr Tatjana Pecarski, načelnica Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u kikindskom Zavodu za javno zdravlje ističe da smo još daleko od kolektivnog imuniteta i da je za sprečavanje daljeg porasta broja zaraženih neophodna kombinacija oštrih mera i masovna vakcinacija.

U Kikindi se beleži između 30 i 60 novih slučajeva dnevno.

-Do danas je u Kikindi oko 9 odsto stanovništva vakcinisano što je jako malo. Potrebno je bude vakcinisano 50 posto da bismo videli efekte imunizacije. Mi jesmo lider u vakcinaciji i dosta ljudi je zainteresovano, ali nedovoljno. Dosta imamo neodlučnih. Ja bih jako volela da svima koji ne veruju u imunizaciju ponudim drugo rešenje, ali je to nemoguće. Imamo samo jednu opciju- vakcinaciju- kaže dr Pecarski.

Na pitanje kako to da raste broj zaraženih, iako je u toku vakcinacija, naša sagovornica objašnjava:

–Potrebno je da prođe određeno vreme da bi se video efekat imunizacije i da veći procenat bude vakcinisan. Ono što pravi problem su mutacije virusa, imamo detektovanih 4,5 novih sojeva. Dokle god imamo osetljivu populaciju, virus jača, jer ima tendenciju da opstane. Kada bude nailazio na populaciju koja ima imunitet, njegov intenzitet počinje da slabi i nadamo se, njegova mutacija će ići u tom pravcu. To je dugoročan efekat imunizacije koji želimo da postignemo, a to je promena samog karaktera virusa.

U bolnici je na lečenju 41 pacijent oboleo od kovida, dva su na respiratoru, a dva na neinvanzivnoj ventilaciji. Trenutno je u cirkulaciiji zarazniji soj virusa, pa u većem procentu obolevaju mladi i deca, navodi dr Pecarski.

Prema današnjim podacima, među registrovanih 546 aktivnih slučajeva, ima 46 dece.

-Imamo 6 aktivnih slučajeva dece do 6 godina, devetoro dece od 7 do 10 godina , dvadesetoro od 11 do 14 godina i od 15 do 17 godina 11 slučajeva. Njihova klinička slika je od blage do srednje teške. Imamo dece sa pneumonijama, ali nema ih hospitalizovanih. Sva sreća, do sada nije bilo teških kliničkih slika kod dece.

Doktorka Pecarski apeluje na sugrađane da ne oklevaju, već da se vakcinišu jer će tako, ukoliko do zaraze i dođe, izbeći težu kliničku sliku.

-Apelujem na građane da se opredele za imunizaciju kako bismo se izborili sa epidemijom, jer ćemo u protivnom imati veći broj obolelih, zaraznost ovog soja je veća, a čim imamo veći broj obolelih imamo i veći broj teških kliničkih slika i veću smrtnost. Trebalo bi da se vakcinišu i oni koji su preležali kovid jer kada prirodnim putem steknete imunitet, on vas štiti od tog soja, a kad se vakcinišete stičete unakrsni imunitet i za druge sojeve.Ako prihvatimo vakcinaciju kao meru prevencije, onda ćemo uspeti možda do leta i da skinemo maske, a ukoliko ne vakcinišemo više od 50 odsto populacije, onda nećemo ni u narednih sedam godina, zaključuje dr Pecarski.



Ceo intervju pogledajte na našem programu u utorak 16. marta u 20 sati. Repriza je u sredu u 10.30 i u četvrtak u 20 sati. Emisija “Aktuelno” biće dostupna i na youtube kanalu TV Kikinda.